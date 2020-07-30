石头手持无线吸尘器 H6 深度除螨体验：让尘螨难逃一吸

最近石头科技发布了石头手持无线吸尘器 H6，这款吸尘器的包装硕大，包装内除了产品本身之外，还有丰富的刷头和落地充电支架等等配件。石头手持无线吸尘器 H6 的刷头等配件均采用了灵活的卡口设计，可一秒安装和拆卸，非常方便。功能多样的刷头让吸尘器可以在多场景使用，之前IT之家就测试过吸尘器在金盘清理和地毯、车载等场景的使用情况。

除此之外，石头手持无线吸尘器 H6 还支持深度除螨，这个功能对于宝宝家庭或者小户型非常实用，夏天正是天气潮湿多雨的季节，特别是对于阴雨连绵的地区来说，每天都接触的被褥衣物很容易滋生螨虫，清洗后被褥又不易晒干，很令人头疼。即使在不方便晾晒被褥的阴雨天，吸尘器的深度除螨功能仍然能吸出大部分的灰尘、头发、尘螨等杂物。

为了测试除螨效果，IT之家使用石头手持无线吸尘器 H6 对被褥进行了除螨处理。在除螨用到的是床褥除螨吸头，石头手持无线吸尘器 H6 配备的床褥除螨吸头适用于床单、枕头、被褥等。H6 具备 150AW 吸入功率，真空吸力高达 25000Pa，强大的吸力能深入床褥深层纤维，有效吸除床褥、枕头、沙发上的尘螨。官方表示除螨率高达 99.9%，同时还可有效去除花粉、猫狗皮屑过敏原。

因为尘螨是肉眼完全不可见的，因此在清理的过程中你并不能立马看到清扫效果，不过，透明的尘桶不会说假话——清理完毕之后，尘桶内有了一层灰色的灰尘，实际上，这些都是你日常生活中根本察觉到不到的皮屑、毛絮和螨虫，除螨效果是实打实的能看的见。在实际感受上来说，经过大吸力除螨的被褥变得更加松软，更加干净，带来更好的睡眠体验。