欧盟下周对谷歌收购 Fitbit 交易展开反垄断调查

7 月 30 日晚间消息，多位知情人士今日称，欧盟下周将对谷歌 21 亿美元收购 Fitbit 交易展开全面的反垄断调查。

为了赢得欧盟的批准，谷歌本月早些时候曾承诺，不会使用 Fitbit 的健康数据来帮助提供定向广告服务。如今看来，谷歌的这项承诺还不足以打消欧盟的顾虑。

去年 11 月，可穿戴设备厂商 Fitbit 宣布，已与谷歌签署最终协议，谷歌将以每股 7.35 美元的现金收购 Fitbit，为 Fitbit 估值 21 亿美元。

今年 2 月，欧洲数据保护委员会警告称，这一交易可能会给用户带来隐私方面的风险。Fitbit 的健身追踪器可以监测用户的日常步数、燃烧卡路里和行驶距离等数据，收购 Fitbit 后，谷歌将获得其大量用户健康数据。欧洲数据保护委员会认为，这种情形令人担忧。

其中一位知情人士称，在 8 月 4 日初步审查结束后，欧盟委员会将对这笔交易展开反垄断调查。在为期 4 个月的调查中，预计欧盟将深入评估数据在医疗保健领域的使用。

对此，欧盟委员会拒绝发表评论。而谷歌重申了之前的观点，称这笔交易涉及的是设备，而不是数据。

谷歌一女发言人称：“可穿戴设备领域的竞争非常激烈，我们相信谷歌和 Fitbit 的硬件合作将进一步强化该领域的竞争，让消费者受益，让下一代设备变得更好、更实惠。”。

据悉，谷歌的数据承诺招致了医疗保健提供商、可穿戴设备竞争对手和隐私倡导者的批评，称他们没有解决其担忧，即该交易将增强谷歌在在线搜索市场的主导地位，进一步丰富其庞大的数据资源。

分析人士称，这笔交易有助于谷歌在竞争激烈的健身追踪器和智能手表市场，与苹果和三星等展开竞争。该市场其他一些竞争对手还包括华为和小米。