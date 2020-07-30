NASA“毅力号”火星车发射升空，它携带了哪些特殊设备

北京时间 7 月 30 日消息，美国东部时间 7 月 30 日上午 7 点 50 分（北京时间 19 点 50 分），搭载美国国家航空航天局（NASA）“毅力号”火星探测器的阿特拉斯 V-541 火箭从卡纳维拉尔角空军基地 41 号发射场发射升空。在晴朗的天空下，毅力号离开地球大气层，开始了前往火星的漫长旅程。它将在 2021 年 2 月 18 日之前到达火星，届时将在杰泽罗陨石坑着陆，并开始分析火星的地质学和气候学。

北京时间 7 月 30 日 19 点 50 分，，美国国家航空航天局（NASA）的 “毅力号”火星探测器从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空，开始了前往火星的漫长旅程。

作为 NASA“月球到火星”（Moon to Mars）探索计划的一部分，毅力号火星车将探索这颗红色星球上一个远古时期曾存在过液态水的区域。毅力号将钻探土壤和沉积物样品，并将样品储存起来，以备将来由其他火星任务带回地球。它还将进行地质分析和气候监测，目的是弄清楚如何让宇航员在火星恶劣的环境下生存。杰泽罗陨石坑的温度在夜间可以降到零下 90 摄氏度。火星表面还遭受着严重的太阳辐射，会导致辐射中毒和癌症。此外，火星上还会发生大规模的沙尘暴，对探测器和未来的火星任务造成威胁，比如机遇号火星车在 2018 年就遭遇了沙尘暴，最终在 15 年的运行后终止了任务。

2020 年 7 月 28 日星期二，在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地的 41 号航天发射场，搭载 “火星 2020”毅力号探测器的阿特拉斯 5 号火箭被聚光灯照亮。

毅力号火星车携带着太空服布料样品，NASA 的工程师希望这些布料能帮助人类抵御火星表面的危险环境。NASA 计划在 2024 年前将一男一女两名宇航员送上月球，为将来人类登上火星做准备。为了实现这一目标，他们需要开发出更先进的下一代宇航服，以保护宇航员免受辐射伤害，并使他们保持舒适的温度。毅力号还携带了聚碳酸酯头盔面罩观察窗的材料样品，以及聚四氟乙烯和聚四氟乙烯涂层样品。

美国国家航空航天局的 “毅力号”火星探测器将登陆火星的杰泽罗陨石坑。数十亿年前，这个陨石刚刚形成，里面充满了水——这个 “湖”和地球上北美的太浩湖差不多大。随着火星气候的变化，杰泽罗湖最终干涸。

毅力号还携带了一件由 Gore-Tex、Kevlar 和 Nomex 防火面料组合而成的 ortho-fabric 面料样品。该面料已经用于宇航服的外部。最后，工程师们将测试一种用于宇航服手套的防割伤面料，目的是测试这些材料的强度在火星环境中如何随时间变化。

到明年春季的某个时候，毅力号将尝试第一次释放另一个有效载荷：“独创号”（Ingenuity）火星直升机。这架微型无人机将是人类在另一个星球上试飞的第一架直升机。它具有 4 个碳纤维叶片，能以 2400 转 / 分的速度旋转，以便在稀薄的火星空气中提供升力。NASA 的科学家希望通过这架直升机的成功运行，为星际探索开辟新的途径。

2021 年 2 月，NASA 的 “毅力号”火星车和 “独创号”火星直升机（概念图）将开始在火星上的探索之旅。

毅力号还装备了其他特殊设备，可以进行远程的科学研究。它配备的摄像机可以让科学家在没有亲眼看到样品的情况下，研究火星的矿物学和地质化学；它还配备了数台光谱仪，可以揭示样品中所含的化学元素。毅力号的传感器还可以测量温度、风速、湿度、压力以及尘埃的大小和形状。

毅力号火星车还携带了名为 “火星氧气原位资源利用实验”（Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment，简称 MOXIE）的设备，其目的是从火星大气中生成氧气。火星大气中 95% 是二氧化碳。MOXIE 制造的氧气可以作为火箭燃料的助燃剂，为未来在火星上的宇航员返回地球提供条件。