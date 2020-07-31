比 Chrome 更加精彩！微软 Edge 84 新版功能体验

自从换了 Chromium 内核，Edge 在不断地刷版本号，这不都到了 84 了。近日，微软已经向用户推送了 Edge 84 新版，那么这一新版给用户带来了哪些新功能呢？咱快速的来瞧一瞧！

PDF 阅读改进 看累了咱就听听

每天看那么多的文字，眼睛真的好累。有啥办法能让眼睛休息一下么？那咱们就来用听的，让 Edge 来讲给我们听。新版 Edge 中打开 PDF 文件后，你可以看到右键菜单里增加了一个 “大声朗读”功能，开启该功能就可以自动朗读当前 PDF 页面的文字内容。

图 1 大声朗读选项

不过，不知为何，小编遇到了几次开启该功能时一直处于加载状态而无法朗读的情况。

图 2 一直加载中

不过成功加载后，朗读效果还是不错的。在语音选项中，用户可以选择多种朗读音，其中简体中文里有男生和女生两种朗读音。此外还支持暂停、翻页、调整语速等操作。

图 3 语音选项

还有，如果你在 Edge 中编辑了 PDF 文档后，在新版中可以选择可直接覆盖原文档，而不再是只能保存副本。

集锦功能新改进 备注和背景都加上了

Edge 的集锦功能你们常用不，小编可以把它当成记事本在用呢。在新版 Edge 中增加了对集锦的内容添加注释的功能。此外，新建集锦中还能进行背景颜色的更改，看起来舒服多了。

图 4 添加注释

图 5 可修改背景颜色

消息免打扰 别再咚咚咚

安静的环境下，在浏览网页时突然来个提醒音，不但吓着自己也会打扰别人。在新版 Edge 中会默认帮助用户屏蔽这类提示音，然后会在通知栏显示通知受”的铃铛图标提示，如果用户想接受通知请求，可以点击铃铛图标，接受请求。用户可以 “edge://settings/content/notifications”的 “使通知请求静音”的选项中开启或关闭该功能。

图 6 通知已屏蔽

其它的一些改进

随着 TLS1.3 协议的发布，各大浏览器也已厌烦对旧版 SSL3.0/TLS1.0/TLS1.1 的支持。根据 Mozilla 基金会的统计，当前主流浏览器已相继停止支持 SSL3.0，且 TLS1.0/TLS1.1 使用占比已低于 2%，继续支持旧版协议已不合时宜，于是乎，新版 Edge 默认情况下禁用 TLS / 1.0 和 TLS / 1.1 支持。

除了这些功能之外，新版 Edge 还有一些细节功能。对在线购买体验的改进，用户可以对保存的支付卡进行昵称备注；增加了对本机文件系统 API 和 Storage Access API 的支持；在全屏状态下对全功能鼠标的全面支持，标签、地址栏等元素都可以用鼠标控制了；还有屏幕模式和 Internet Explorer 模式 (IE 模式)的改进。

总结

自从 Edge 换了 Chromium 内核后，性能越来越强，在功能上也在不断地改进，受到了不少用户的好评，从 Chrome 中拉了不少用户过来，你也用上它了吗？