网页不能复制文字咋回事？用这招轻松破除限制

很多时候我们都需要复制网页上的一些文字，但并不是所有网页，都可以让你随意复制的！不少网页特别是文库类的网页，都不能随便选中文字复制内容，这就很不方便。

某些网页中的文字是不能复制的，怎么办？

以文档类的网页为例。有时候我们需要复制一些网页上的文档，但就算这个文档不涉及版权问题，也是无法直接选中文字复制的。可能你会发现，文字可以选中，但却无法复制，很多朋友就会选择去查看网页源代码。但文档类网页甚至连源码也不会呈现其文字，怎么办？

在某些文库文档类页面，用源码大法也看不到文字

其实要破除文档网页的复制限制，还是有相当多的工具的。例如这款扩展程序 “Simple Allow Copy”就是对付这类问题的利器。

Simple Allow Copy：https://chrome.google.com/webstore/detail/simple-allow-copy/aefehdhdciieocakfobpaaolhipkcpgc

Simple Allow Copy 是 Chrome 的一款扩展程序，如果可以访问 Google 的话，可以直接从 Chrome 商店中下载安装，如果没法访问 Google，也可以自行搜索相应的 crx 文件安装。

Simple Allow Copy 的使用非常简单。例如开启了某文档网页，只要在 Chrome 的工具栏中，点击一下 Simple Allow Copy 的按钮，看到按钮变成了彩色以后，就意味着功能生效了。这时候，只要在网页选中文字，就可以正常复制内容，文字复制的限制就此被破除！

点击一下这个按钮，变成彩色即可

经过尝试，发现这款工具对于常见的文档页面，或者小说网站，都是可以生效的。

随后，网页文字不能复制的限制就被破除了

当然，最后要提醒大家，这款 Simple Allow Copy 工具只是方便大家复制文字进行交流，可千万不要随便复制传播版权文字，支持正版从我做起！