部分外国 Apple Watch Series 5 用户遇到电池电量读数问题

IT之家 7 月 31 日消息 据 Macrumors 报道，部分外国 Apple Watch Series 5 用户遇到了电池问题：即使 Apple Watch 仍有足够的电量，它们依旧可能自动关机。

据外媒分析，这可能是 Apple Watch Series 5 剩余电量与设备电量读数不一致导致的。有用户反映称，在最近的更新之前，自己的 Apple Watch 电量较为准确。在 watchOS 6.2.8 下，自己的 Apple Watch 在至少 5-6 小时的时间里会报告设备仍处于 100% 的电量，随后设备电量将下降到 53% 左右，然后突然关机。重新启动后，设备报告的剩余电量仍为 53%，但是如果不放在充电器上，设备将再次关机。

其他用户也报告了类似的问题，即 Apple Watch 会在仍有大约 50% 的电量时关机，同时也有用户报告称也遇到了设备电量卡在 100% 的位置约 4-9 个小时直至还剩大约 15-33% 电量时突然关机的情况。

IT之家了解到，自 Apple Watch Series 5 在 2019 年 9 月首次发布以来，一直有用户抱怨其电池续航以及 watchOS 更新的问题。目前尚不清楚 Apple Watch Series 5 存在哪些问题。