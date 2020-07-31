苹果财报分析：居家停摆推动 Mac 和 iPad 销量飙升

三个月前，苹果在发布第一季度财报时，也宣布不会公布第二季度的业绩预期，因为新冠疫情给全球市场带来了不确定性。在疫情开始蔓延全球的第一季度，苹果虽然维持了营收增长，但却较此前的预期减少了近 50 亿美元。

尽管第二季度新冠疫情在全球急剧增长，但却并没有影响苹果业绩在这个季度创下历史新高。当季苹果不仅营收利润双双创下了历史同期新高，而且在每个市场都实现了增长，产品和服务营收双双实现两位数增长。

截止 6 月 27 日的第二季度 (苹果第三财季)，苹果实现营收 597 亿美元，同比增长 11%，高于分析师预期的 523 亿美元；当季每股收益 2.58 美元，同比增长 18%，高于分析师预期的 2.07 美元。受这一利好财报提振，苹果股价盘后上涨了 6%，创下 408 美元的历史新高，市值也接近了 1.67 万亿美元。

此外，苹果还宣布了 1 拆 4 的拆股计划，8 月 31 日开始按照拆股价格交易。这是苹果第五次拆股，上一次还是 2014 年的 1 拆 7。拆股有利于降低苹果每股价格，吸引更多的投资者。按照目前的股价，拆完之后每股价格在 100 美元左右。

在具体业务中，当季 iPhone 营收 264 亿美元，高于上年同期的 259 亿美元，高于市场预期的 223.7 亿美元。Mac 业务营收 71 亿美元，高于上年同期的 58 亿美元。iPad 业务营收 66 亿美元，高于上年同期的 50 亿美元。服务业务营收 131 亿美元，高于上年同期的 115 亿美元。可穿戴、智能家居和配件业务营收 64 亿美元，高于上年同期的 55 亿美元，同比增长 16.7%。

在这个疫情肆虐的季度，全球各国民众陆续居家，居家生活和远程办公学习反而给个人消费电子带来了更大的需求。IDC 数据显示，今年第二季度全球 PC 市场销量强势增长了 11%，创下了多年以来的最高增幅。苹果成为其中最主要的受益者，原本销售下滑的 Mac 和 iPad 业务不仅重新实现了增长，而且还增速达到了 21.6% 和 31%。可穿戴和智能家居业务营收增速放缓到 16%，在 Mac 和 iPad 业务营收强劲增长下显得有些逊色。

值得注意的是，当季苹果服务业务营收增速继续放缓到 14.8%，在苹果营收占比也略有下滑。近期苹果在欧洲和美国遭到反垄断调查，应用商店的营收分成是争议焦点。如果苹果在监管部门压力下被迫调整业务模式，可能会给服务业务带来一定的冲击。

iPhone 是受疫情影响最大的业务，当季 iPhone 营收仅仅增长了 1.9%，也是各项业务中表现最为平淡的。作为苹果最为核心的业务，iPhone 在苹果营收占比过去两个季度急剧下滑，这个季度已经跌到了 44%，也是过去多年的最低贡献值。

IDC 已经连续两次下调了今年全球智能手机市场的出货量预计，现在预计今年全球智能手机出货量或将下滑 12%。IDC 认为疫情不仅冲击了市场供应链，也影响到了消费信心。在第二季度，苹果 iPhone 营收还能维持增长，已经是相当不易。

Counter Point 的第二季度统计数据显示，第二季度中国智能手机销量同比下滑了 17%，但苹果 iPhone 却同比增长了 32%，成为当季业绩最好的智能手机厂商，这主要受 2019 年同比基数过低影响；当季美国智能手机销量同比下滑了 25%，而 iPhone 销量下滑了 23%，苹果此前发布的廉价版 399 美元的 iPhone SE 二代成为了主力出货机型。

过去的第二季度是美国经济自大萧条时期以来的最糟糕时刻，比 2008 年美国金融危机还要严重。在这一季度，美国实际 GDP 年化季率初值下滑了 32.9%，创下历史最大降幅；其中占美国经济总量高达 70% 的个人消费支出大幅下滑 34.6%。在这一季度，苹果美国的大量直营店也被迫关闭，甚至重新开放之后又再次关闭。按照苹果官方数据，当季苹果国际市场营收占比首次超过 60%。

iPhone 在苹果的营收占比已经跌到了 44% 的多年低点，甚至比上个季度的 50% 还要低。此外，苹果 CFO 马斯特里 (Luca Maestri)还在财报发布时确认，苹果的首代 5G 手机，即今年的 iPhone 12 系列会延迟数周时间发布，这也验证了市场此前的猜测。早在 3 月份，诸多分析师就预计苹果可能会延迟一个到两个月发布新品 iPhone。

苹果确诊 iPhone 延迟发布也意味着在目前的第三季度，iPhone 销量将承受着不小压力，在苹果营收占比可能会继续下降。苹果最大的市场美国依然深陷新冠疫情带来的衰退，目前还看不到明显的好转迹象。虽然美国经济顶着疫情重开，但消费支出是否会恢复，将直接决定苹果在美国的销售。此外，Mac 和 iPad 产品在经历民众居家带来的第二季度热销之后，是否还能继续维持增长，也是一个未知数。

这或许是苹果再次不愿公布当前财季业绩预期的主要原因。虽然交出了一份靓丽的财报，但苹果并没有走出疫情带来的不确定性阴影。