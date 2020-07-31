EA 第一财季业绩超预期：营收增长 21%

（原标题：艺电第一财季业绩超预期：营收增长21%）

艺电周四公布的最新业绩显示，该公司在截至 6 月 30 日的第一财季营收增长 21%，达到 14.6 亿美元，超出华尔街预期。

这家大型游戏发行商当季仅推出了《命令与征服：重制版》（Command & Conquer Remastered Collection）和《火爆狂飙天堂：重制版》（Burnout Paradise Remastered）两款新游戏。但该公司的开发团队却对现有游戏进行了 30 多次内容升级。

艺电当季股价上涨 31.8%，其竞争对手动视暴雪同期上涨 28%，Zynga 上涨 39%。这一涨幅主要是因为市场认为所有游戏公司都会受益于新冠疫情：因为人们要被迫待在家中，所以会投入更多时间玩游戏。艺电股价在周四的盘后交易中走势平稳，约为 138.59 美元。

艺电第一财季每股净利润为 1.25 美元，营收为 14.6 亿美元，去年同期每股净利润为 4.75 美元，营收为 12 亿美元。

分析师平均预计艺电当季每股收益为 0.79 美元，营收为 10.6 亿美元。

艺电预计全财年营收为 56.2 亿美元，净利润为 8.69 亿美元，折合每股净利润 2.97 美元。