苹果禁止 Kindle 应用内购买电子书原因曝光：为报复亚马逊不当广告

作为众议院司法委员会对苹果进行的反垄断调查的一部分，议员们公布了苹果的各种内部电子邮件。这些电子邮件进一步展示了，苹果与亚马逊之间关于在 Kindle 应用内购买电子书一事旷日持久的争斗。

目前，iPhone 和 iPad 平台的 Kindle 应用不支持用户直接购买电子书。用户可以在这些应用中阅读已购买的电子书，但如果想要购买新电子书，那么必须通过 Safari 浏览器。亚马逊之所以这样做是因为想要避免给苹果的 30% 收入分成。如果亚马逊要在 Kindle 应用中直接销售电子书，那么就必须向苹果支付销售分成。



然而，情况并不一直是这样。在 2011 年初之前，用户可以在 iOS 平台的 Kindle 应用中直接购买电子书。此次曝光的内部邮件展示了史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）、菲尔 · 席勒（Phil Schiller）和其他苹果高管就这一情况展开的对话。

在其中一封邮件中，席勒解释称，苹果最初为亚马逊破例，是因为 “如果不这样做，用户将会在 Kindle 设备上购买电子书，然后在 iPhone 上阅读。”然而，随着 iPhone、iPad 和 iPod Touch 等设备的销量越来越大，席勒认为应该取消这样的特殊待遇。

邮件显示，促使席勒重新评估此事的原因在于，亚马逊投放了一系列广告，声称即使用户从 iPhone 切换到 Android 手机，或是从 Android 手机切换到 iPhone，也仍然可以阅读 Kindle 中的电子书。

在一封电子邮件中，席勒写道：“我刚刚在电视上看到一条亚马逊 Kindle 应用的广告。最开始一名女子使用 iPhone，从 Kindle 应用中购买并阅读电子书。然后，这名女子切换到 Android 手机上，仍然可以阅读她的所有电子书。尽管亚马逊传达的主要信息是许多移动设备上都可以使用 Kindle 应用，但伴随的信息是从 iPhone 切换到 Android 手机很容易。这看起来很糟糕。”

在另一封邮件中，席勒还表示：“我确实认为，我们应该告诉亚马逊，根据他们自己的电视广告，很明显目前他们的应用违反了我们的条款和规则，而他们也需要通过我们的应用内购系统来销售电子书。我们应该要求他们提供一份计划，证明他们将如何确保应用能符合规则。根据此前的讨论，预计他们很可能不会这样做。然后我们可能不得不做出决定，是从平台上下架 Kindle 应用，还是继续允许 Kindle 享受特殊待遇。”

在这些对话发生时，苹果正计划公布新的 App Store 订购政策。乔布斯在回信中说，苹果可以说亚马逊 “必须使用我们的支付系统去做任何事”，并公开宣布这样的调整是由新的报纸和杂志订购政策带来的。乔布斯写道：“如果他们想要把我们与 Android 相提并论，那么我们就要强迫他们使用我们更出色的支付系统。”

乔布斯在另一封邮件中说：“现在必须要求他们使用我们的支付系统，否则就退出去。”

在回复另一个名高管艾迪 · 库伊的一封邮件中，乔布斯也强调，iBooks 将会是 iOS 设备上唯一的电子书商店。他说：“我认为这一切都很简单，iBooks 将成为 iOS 平台唯一的书店。我们需要抬起头来。人们可以阅读在其他地方购买的书，但不能在不向我们付钱的情况下从 iOS 购买、租赁或订购。”