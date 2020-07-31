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Apache 软件基金会：总代码价值超 200 亿美元

2020/7/31 9:01:56 来源：开源中国 作者：xplanet 责编：懒猫
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Apache 软件基金会近日公开发布了其 2020 财年（即 2019.05.01-2020.04.30）的年度报告。

报告开篇提到，“作为世界上最大的开源基金会，Apache 软件基金会管理着 2 亿多行代码，并向公众 100% 免费提供价值超过 200 亿美元的软件。”

今年是 Apache 软件基金会成立的第 21 个年头，从最初的仅 21 名创始人发展至今，Apache 在报告中强调了其 “Apache 之道”（Apache Way）。报告中表示，正是这样一种社区驱动的 Apache 之道，促成了成千上万个开发者合作，使数百个项目走向成熟。报告还称，“地球上每个接入了互联网的国家都在使用 Apache 软件。”

2020 财年，Apache 软件基金会达成了以下主要成就：

  • 添加了约 800 万行 Apache 代码，价值约 6 亿美元；总代码价值超过 200 亿美元

  • Apache 资料库中共管理着超过 2.27 亿行代码；

  • 选举了 34 名新的 ASF 个人成员，目前总计 813 名；

  • 超过 7,700 名代码提交者；

  • 206 个顶级社区，监督 339 个以上的 Apache 项目，以及数十个子项目和计划；

  • 9 个最新毕业的顶级项目；

  • Apache 孵化器中目前有 45 个项目正在开发；

  • apache.org 每周页面浏览量超过 3500 万；

  • 从 Apache 镜像下载的源代码大约有 2 PB；

  • 最活跃的 Apache 项目前五名分别是：Kafka、Hadoop、Lucene、POI、ZooKeeper；

  • 提交次数排名前五的 Apache 项目分别是：Camel、Flink、Beam、HBase、Lucene Solr；

  • 按代码行排列的前五名 Apache 项目分别是：NetBeans、OpenOffice、Flex (combined)、Mynewt (combined)、Trafodion；

  • 2,892 个提交者在 174,889 次提交中更改了 60,132,710 行代码；

  • 12,413 人创建了 63,172 个新 issue；2,868 人关闭了 54,633 个 issue；

  • 19,396 位作者在 1,417 个邮件列表中针对 907,870 个主题发送了 2,137,560 封电子邮件；

  • 前 5 个最活跃的邮件列表：Flink、Tomcat、Royale、Beam、Lucene Solr；

  • 2,045 个 git 存储库，包含约 250GB 代码和存储库历史记录；

  • Apache HTTP Server 成立 25 周年（ASF 成立 21 周年）；

  • 签署了 748 份个人贡献者许可协议（ICLA）；

  • 签署了 33 份企业贡献者许可协议；

  • 签署了 40 项软件授权协议；以及

  • ASF 连续 15 年担任 Google Summer of Code 的指导。

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关键词：Apache

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