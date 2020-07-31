Apache 软件基金会：总代码价值超 200 亿美元

Apache 软件基金会近日公开发布了其 2020 财年（即 2019.05.01-2020.04.30）的年度报告。

报告开篇提到，“作为世界上最大的开源基金会，Apache 软件基金会管理着 2 亿多行代码，并向公众 100% 免费提供价值超过 200 亿美元的软件。”

今年是 Apache 软件基金会成立的第 21 个年头，从最初的仅 21 名创始人发展至今，Apache 在报告中强调了其 “Apache 之道”（Apache Way）。报告中表示，正是这样一种社区驱动的 Apache 之道，促成了成千上万个开发者合作，使数百个项目走向成熟。报告还称，“地球上每个接入了互联网的国家都在使用 Apache 软件。”

2020 财年，Apache 软件基金会达成了以下主要成就：