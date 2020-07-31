我国上半年互联网全行业利润共 521.6 亿元，研发费用同比增长 10.7%

（原标题：上半年，我国规模以上互联网企业完成业务收入5907亿元 同比增长14.1%）

工信部昨日公布《2020 年上半年互联网和相关服务业运行情况》。上半年，我国互联网业务收入较快增长，规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入 5907 亿元，同比增长 14.1%；全行业共实现营业利润 521.6 亿元，同比增长 2.8%；全行业完成研发费用 313.4 亿元，同比增长 10.7%。



▲ 图：2019-2020 年 1-6 月互联网业务收入增长情况

具体来说，上半年 , 互联网企业共完成信息服务（包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内）收入 3577 亿元，同比增长 16.3%，在互联网业务收入中占比为 60.6%；互联网平台服务企业（以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主)实现业务收入 1728 亿元，同比增长 13.6%，占互联网业务收入比为 29.3%；互联网企业完成互联网接入及相关服务收入 212.7 亿元，同比下降 5.8%；完成互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入 87.6 亿元，同比增长 14.3%。

按地区运行来看，中部地区互联网业务收入增势突出，东北地区持续下滑。上半年，东部地区完成互联网业务收入 5038 亿元，同比增长 15.7%，占全国（扣除跨地区企业）互联网业务收入的比重为 91.5%。中部地区完成互联网业务收入 226.7 亿元，同比增长 26%，高出全国平均水平 11.9 个百分点。西部地区完成互联网业务收入 220.2 亿元，同比增长 12%，低于全国平均水平 2.1 个百分点。东北地区完成互联网业务收入 19.5 亿元，同比下降 4.8%。

值得一提的是，主要省份实现较快增长，部分省份增势突出。上半年，互联网业务累计收入居前 5 名的北京（增长 27.7%）、广东（增长 0.7%）、上海（增长 21.7%）、浙江（增长 24.8%）和江苏（增长 35.5%）共完成互联网业务收入 4820 亿元，占全国（扣除跨地区企业）比重达 81.6%，其中 4 个省份增速超过全国平均水平。全国互联网业务收入增速实现正增长的省份有 21 个，其中宁夏、湖北、重庆和天津等省份增幅超过 50%，内蒙古、新疆、甘肃、黑龙江、辽宁等省份降幅仍较大。