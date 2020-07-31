库克：Mac 转向自研处理器是为苹果自家产品计划，不为其他公司

7 月 31 日消息，据国外媒体报道，在 6 月 22 日开幕的全球开发者大会（WWDC）上，苹果公布了基于 ARM 架构的自研 Mac 处理器计划，并宣布首款基于自研处理器的 Mac，计划在今年年底开始出货，并在未来的两年完成过渡。

由于目前能够对外出售 PC 处理器的厂商并不多，苹果是否会将自研 Mac 处理器出售给其他厂商也就备受关注。但在当地时间周四，苹果 CEO 库克，已明确表示是为自家的产品，不是为了其他公司。

库克是在周四的苹果 2020 财年第三财季的财报分析师电话会议上，表示 Mac 转向苹果自研处理器，是为了苹果自己的产品计划，不是为了其他公司的。

但在这一次的财报分析师电话会议上，库克拒绝发表苹果永远不会将芯片技术出售给其他公司的这一观点，但他也近乎直接说不。

在这一次的财报分析师电话会议上，也有分析师问及苹果是否会考虑将芯片技术货币化，并成为一家芯片供应商，库克也并没有直接回答，转而详细阐述 Mac 由英特尔转向自研处理器。

事实上，苹果自研 Mac 处理器只用于自家产品，不向其他公司出售，也在意料之中。苹果目前成熟的处理器，是用于 iPhone 和 iPad 的 A 系列处理器，也是基于 ARM 架构，由其他厂商负责代工，多年前就已推出，目前也未向其他厂商出售。