余承东圆梦：华为份额首超三星，但要坐稳宝座任重道远

“如果没有美国制裁，华为手机今年销量将会是全球第一。”在 2019 年的华为开发者大会上，华为消费者业务 CEO 余承东略带遗憾地说。

而在今年第二季度，虽然美国的制裁升级，但余承东却迎来了圆梦时刻。近日，多家第三方调研机构发布了今年第二季度全球智能手机市场报告。无一例外，华为市场份额都超过三星，首次位居全球市场第一。

这在被三星和苹果统治的智能手机行业，还是多年来的首次。不过华为取得这一成绩背后，原因复杂。

从华为自身来说，由于海外市场受阻，华为加大了中国市场的投入力度，市场份额一路创下新高；从三星来说，由于全球新冠肺炎疫情的爆发，多个海外市场面临销量下滑，三星面临的不利因素一定程度上成为华为的优势。

不过，随着华为在中国市场份额的逐步见顶，以及下半年全球市场的逐渐复苏，再加上华为面临的芯片供应链制裁升级，要稳坐这一宝座，华为仍旧任重而道远。

依靠中国市场 华为首超三星

实际上，余承东多年前就喊出了超越苹果和三星的目标。

他当时定下的目标是，三年做到全球第二，五年做到全球第一，也即是要先后超越苹果和三星。

在中国智能手机厂商中，华为是少有的全能型选手。在小米依靠互联网渠道崛起时，华为顺势推出荣耀品牌；在深耕线下渠道和年轻人群体的 OPPO、vivo 崛起时，华为再次推出 nova 系列。

完善的品牌和渠道布局，再加上华为体系庞大的技术研发支撑，让华为手机既能站稳一二线城市，又能下沉至三四线城市。

从华为智能手机历年出货量来看，华为几乎未出现类似其它国产品牌在销量上的起伏，而是一路高速增长。

2019 年，美国的突然封杀是华为手机的一个转折点。由于无法继续使用谷歌的 GMS 服务，华为手机绝地求生，自主开发 HMS 服务和鸿蒙系统。在封杀之下，华为手机 2019 年仍旧保持高速增长，全年出货量 2.4 亿部，同比增长 16.5%。与此同时，华为的市场份额也超过苹果位居全球第二，余承东完成了第一个小目标。

而近日，余承东终于全面完成了多年前立下的 flag。根据 Canalys、Counterpoint、IDC 这几家第三方调研机构发布的数据，华为在今年第二季度的市场份额首次超越三星，位居全球第一。

不过最大的功臣还是中国市场。虽然华为也在海外大力推广其自有的 HMS 服务，但中国市场是华为的大本营，同时在当前的国际形势之下，中国用户对华为品牌的认知度也大大提升。

根据 Canalys 的数据，华为今年第二季全球出货量同比下降 5%，海外出货量甚至同比下滑了 27%，但中国出货量却同比增长 8%。由于华为第二季度 70% 以上的手机都在中国市场销售，其中国市场份额达到 44.3%，这也让在中国市场份额不足 1% 的三星相形见绌。

变数与挑战

华为能够赶超三星，除了中国市场的贡献之外，全球市场的变化也是关键因素。

在美国封杀和全球疫情之下，华为自然没有在海外市场获得有利条件，但三星也受到了全球疫情带来的极大影响。

Canalys 分析师提到，三星的核心市场、比如巴西、印度、美国和欧洲都受到疫情爆发和封锁的严重影响。“如果不是新冠疫情，这样的结果（华为超过三星）几乎不会发生。”该分析师说，一旦全球经济开始复苏，仅仅依靠中国市场的华为，将难以维持全球第一的排名。

不过还有一个更大的变数，那就是美国对华为芯片供应链的封杀。

此前有消息称，由于华为自研的麒麟芯片生产受到影响，华为有意向联发科、紫光展锐等芯片供应商追加订单。

但有业内人士指出，如果华为失去自研的麒麟芯片，而像其它国产厂商一样完全使用供应商的芯片来生产手机，其在中国以及全球市场的品牌认知度还能否保持，是一个未知数。更何况，联发科和紫光展锐在高端智能手机市场的影响力还有待提升。

近日，高通宣布与华为签署长期专利许可协议，并将获得 18 亿美元的追补款。有分析师认为，这意味着高通与华为达成了和解，后续高通或有可能重新回到华为 5G 主供应商行列，华为手机也有可能解决旗舰产品的芯片供应问题。但这一消息还有待进一步确认。

另外一个可能是，华为通过已经在科创板上市的中芯国际来生产自家的麒麟芯片，但也会面临着制程工艺上有所落后的局面。

在手机系统、生态服务等多个关键技术上拥有备胎之后，华为在手机芯片供应上的备胎，仍然有待明确。这对于华为手机能否坐稳全球第一的宝座，极为关键。