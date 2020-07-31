上海联通 5G 用户突破百万，已开通 1.3 万个 5G 基站

7 月 31 日下午消息，上海联通 5G 用户总数本月累计突破 100 万，使得上海成为北京之后又一中国联通 5G 用户破百万的城市。

在 5G 商用一年左右时间发展百万用户，很大程度上得益于上海联通对网络基础设施的大力推进。该运营商以用户体验为中心，围绕 “覆盖、感知、效能、应用领先”策略，打造了一张感知持续领先的 5G 精品网络。截至目前，已累计开通 1.3 万个 5G 基站，实现上海全域连续覆盖以及重点楼宇的 5G 室内覆盖。外环内平均速率达到 585Mbps、全市平均速率 449Mbps，5G 人口覆盖率达到了 80% 以上。

作为 “新基建”的重要组成部分，联通 5G 凭借 “高速率、低延时、大连接”等优势，不仅满足普通用户对移动互联网的更高需求，同时还与大数据、人工智能等创新 ICT 技术充分融合，共同抗击新冠疫情，推动数字经济转型。

在组网模式上，上海联通正推动 5G 网络向独立组网（SA）架构演进，下半年将实现商用。同时，积极推进 5G 边缘云平台应用孵化，通过提供网络切片、边缘计算等功能，打造 5G 差异化服务能力，为传统行业的转型升级提供动能。

疫情期间，为了满足用户远程办公、在线教育、在线娱乐的个性化需求，上海联通适时推出了差异化 5G 套餐。5G 畅爽冰激凌套餐全面升级，网速更快、流量更多、体验更好。用户办理信用分期，就能享受购机优惠；办理副卡，可与全家共享套餐资源，每月还额外赠送 10GB 的热门视频 APP 流量，含芒果、爱奇艺、乐视、百事通、优酷、PPTV、搜狐、腾讯等。此外，为满足非 5G 老用户的升级需求，上海联通还推出了 5G 升级包业务，不换卡、不换号，最低每月只需 29 元，即可享受 10GB 的 5G 高速流量。丰富的 5G 套餐 “组合拳”，为用户提供了更多实惠、实用、实在的选择，进一步完善了 5G 网络的生态圈。

除了支持普通用户移动互联网体验升级，联通 5G 还充分发挥 “高速率、低延时、大连接”等优势，与大数据、人工智能等 ICT 创新技术深度融合，带动行业发展，推动行业数字化转型。比如与多家三甲医院联合探索 5G 在医疗领域的应用，以解决优质医疗资源匮乏的问题；联合上海工程技术大学、卢湾高级中学，打造 5G + 创新实验室、5G + 智慧校园管理平台、5G + 教学直播平台、5G + 全息视频教室等一系列场景；依托 5G 技术，打造社交化、生态化的商圈。值得一提的是，该运营商还与长三角 G60 科创走廊各产业联盟开展全面对接，重点打造 5G + 工业互联网、工业云平台示范点，搭建 5G 全连接平台。

上海联通方面表示，将在竭尽全力加快 5G 网络建设的同时，联合产业链持续推动 5G 新应用的创新发展，通过加快应用场景开发和产业链成熟进度，让 5G 的科技效益提前，助力上海 “新基建”。