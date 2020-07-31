北京面向 “无车家庭”增发 2 万个新能源小客车指标，8 月 1 日可申请

7 月 31 日消息，据北京市小客车指标调控管理办公室发布的消息，经市政府同意，本年度一次性增发 2 万个新能源小客车指标，全部向符合条件的家庭配置，如申请家庭数量不足 2 万，剩余的指标配额，将在 2020 年第 6 期配置指标时面向轮候新能源小客车指标的个人配置。

据介绍，申请一次性增发指标的家庭应当确定一名家庭主申请人，代表家庭参与指标配置，并作为将来的指标持有人。其他家庭申请人可以包括主申请人的配偶、子女和主申请人及其配偶双方的父母。家庭申请人总数不应少于 2 人。

全部增发指标按照申请家庭的总积分排序进行配置。家庭总积分按以下方式计算：家庭总积分由每个家庭申请人的积分合计而成。家庭申请人积分由基础积分和阶梯（轮候）积分组成。其中，家庭主申请人的基础积分为 2 分，其他家庭申请人的基础积分为每人 1 分。家庭申请人已参加普通指标摇号的，按其累积的阶梯数每 1 阶梯加 1 分；正在轮候新能源指标的，按其轮候时间距离申报截止时间每满一年加 1 分，不足一年的部分按一年计算，以往参加摇号累积的阶梯数合并加分；没有参加摇号或轮候的，不加分。阶梯（轮候）积分以 2020 年 8 月 20 日 24 时为截止时点计算。

积分排序入围前 2 万的家庭申请人，在增发指标配置流程结束前，不得参加本市任何形式的小客车指标配置。另外，对积分排序入围前 2 万的家庭，由本市公安人口管理部门和民政部门对家庭申请人亲属关系进行核查，于 9 月 30 日前反馈核查结果。