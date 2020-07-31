再有消息称苹果 Apple Watch Series 6 支持血氧监测

根据 DigiTimes 的最新报告，今年将会推出的 Apple Watch Series 6 会将血氧监测功能添加到其功能中。

报道指出，知情人士透露 Apple Watch Series 6 将配备可监测睡眠状况、血氧、脉搏、心跳和心房颤动的生物传感器，还将结合基于 MEMS 的加速度计和陀螺仪，所有这些新技术将使 Apple Watch 继续在可穿戴设备中保持领先。

由于苹果与台湾日月光技术公司之间的密切合作，下一代 Apple Watch 已经在 “平稳开发中”，该公司已经获得了 Apple Watch 的主要订单。

之前在 iOS 14 中发现的代码表明，苹果正在开发可以监测血氧水平的 Apple Watch。根据发现的代码，Apple Watch 将在血氧水平降至健康阈值以下时发出通知。血氧水平下降可能意味着严重的呼吸或心脏问题。

从代码中尚不清楚该功能是否仅限于新的 Apple Watch Series 6，又或者它是否作为 watchOS 7 中的软件更新提供，但今天的报告表明它可能是 Series 6 独占的。

初代 Apple Watch 于 2015 年上市时，拆解团队 iFixit 实际上发现苹果的传感器具有监测血氧水平的能力，但苹果从未激活过这一功能。

有传言称，即将在秋季推出的 Apple Watch‌ Series 6 具有更快的性能，更好的防水性和改进的无线传输功能。