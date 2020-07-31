瑞幸咖啡回应财政部处罚：暂时还未收到通知

7 月 31 日，财政部公布对瑞幸咖啡公司境内运营主体会计信息质量检查，下一步，财政部将依法对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚，并且向社会公开处理处罚结果。

对此，瑞幸咖啡公关负责人对新浪财经表示，“暂时不清楚此事，目前还没收到通知。”

今年 4 月，成立仅 3 年的瑞幸咖啡通过公司公告 “自曝”，公司于 2019 年伪造了超过 3 亿美元的销售额。自 2019 年 4 月起至 2019 年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加 22.46 亿元交易额，虚增收入 21.19 亿元收入。

5 月 15 日，纳斯达克上市资格审查部门的书面通知，决定对瑞幸施行摘牌。6 月 29 日，瑞幸咖啡在纳斯达克停牌，并进行退市备案。

瑞幸咖啡 “自曝”至今，解雇了联合创始人、首席执行官钱治亚、前 COO 刘剑以及十多名员工，该公司的股票也已经从纳斯达克证券交易所摘牌。

市场监管总局 7 月 31 日公布，瑞幸咖啡今年 4 月 “自曝”财务造假，市场监管总局迅速成立专案组，对瑞幸咖啡涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。

调查显示，瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司为获取竞争优势，存在通过虚假交易等方式制作虚假业绩并对外宣传的不正当竞争行为，相关第三方公司存在帮助虚假宣传的不正当竞争行为。

另据中国财政部 7 月 31 日公告，财政部依据《中华人民共和国会计法》，组织力量自 5 月 6 日起对瑞幸咖啡公司（Luckin Coffee Inc.）境内 2 家主要运营主体瑞幸咖啡（中国）有限公司和瑞幸咖啡（北京）有限公司成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构 23 家。截至目前，检查基本完成。

检查发现，自 2019 年 4 月起至 2019 年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额 22.46 亿元（人民币，下同），虚增收入 21.19 亿元（占对外披露收入 51.5 亿元的 41.16%），虚增成本费用 12.11 亿元，虚增利润 9.08 亿元。下一步，财政部将依法对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚，及时向社会公开处理处罚结果。

据了解，陆正耀和钱治亚 2017 年创立了瑞幸咖啡，向星巴克在中国的主导地位发起挑战。截至 2019 年底，瑞幸咖啡已在全国各地开设了 4500 多家门店。虽然瑞幸咖啡的销售额不及星巴克，但该公司表示按门店数量计算，它已是中国最大的咖啡连锁店。

截至目前，瑞幸咖啡全国 4000 多家门店仍然正常运营。