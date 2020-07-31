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IDC 发布中国第三方云管理服务市场份额前五名

2020/7/31 20:41:39 来源：C114中国通信网 作者：安迪 责编：西瓜/实习
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7 月 31 日消息 市场研究机构 IDC 发布的《中国第三方云管理服务市场份额报告，2019》显示：2019 年中国第三方云管理服务市场规模达到 5.6 亿美元，同比增长 82.6%，2019-2023 年预期内该市场复合增长率将达到 54.7%，2023 年市场规模预计达到 32.1 亿美元。

IDC 报告数据显示，排名 2019 年中国第三方云管理服务市场前五的厂商分别为：神州数码（含云角）、IBM、中软国际、埃森哲、数梦工场，这五家共同占据 26.8% 的市场份额。

与 2018 年相比，大型服务商表现得相对稳定，神州数码、中软国际、IBM、埃森哲等都增加了该领域的人力投入，全面布局该领域的长期发展；软通动力、安畅网络等也在积极扩展与主流公有云和私有云服务商的合作，谋求更大化的开疆辟土；另外，以万国数据为代表的数据中心服务商正在加紧布局云管理服务市场并实现了快速增长。但与此同时，也有部分厂商受公司战略调整、市场竞争环境等影响在该市场上增速放缓。总体而言，一些掌握更多客户资源、技术资源的服务商发展步伐快于整体市场。

据了解，第三方云管理服务是指作为某个 / 多个公有云或私有云服务商的合作伙伴所提供的云咨询、迁移实施、增值开发和运维服务。现阶段，云管理服务主要包括云咨询规划服务、云迁移实施服务、云运维管理服务、云增值开发服务四个部分，第三方云管理服务商至少需要具备前三种服务能力。

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关键词：云市场

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