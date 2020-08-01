苹果收涨逾 10% 股价创新高：重回全球市值最大公司宝座

受靓丽财报推动，苹果公司股价周五收盘大涨 10.47%，报 425.04 美元，创收盘纪录新高，盘中最高触及 425.66 美元。

苹果公司市值现达到 1.84 万亿美元，已超越沙特阿美，重回全球市值最大公司宝座。自去年上市以来，沙特阿美稳居全球最大上市公司宝座，截至上一交易日，其市值为 1.76 万亿美元。



此前苹果公司公布了令人瞩目的季度业绩。财报显示，苹果公司第三财季净营收为 596.85 亿美元，比去年同期的 538.09 亿美元增长 11%，净利润为 112.53 亿美元，比去年同期的 100.44 亿美元增长 12%，均超出分析师预期。此外，该公司第三财季大中华区净营收为 93.29 亿美元，相比之下去年同期为 91.57 亿美元，同比增长 2%。

财报公布后，投行纷纷上调了苹果公司目标价。Piper Sandler 将苹果公司目标价从 310 美元上调至 450 美元，称该公司 “表现很好”，新冠疫情对其核心业务影响不大。但分析师认为，苹果下一个会计年度将是 “障碍年”，因 5G iPhone 的发布将推迟数周。

此外，投行 Cowen 将苹果公司目标价从 400 美元上调至 470 美元，高盛将苹果目标价从 299 美元上调至 314 美元。