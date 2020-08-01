IT之家8月1日消息 盖茨基金会微信公众号昨日发表了名为《比尔 · 盖茨：两条战线的决胜时刻》的文章。文章系比尔 · 盖茨在国际艾滋病协会新冠肺炎视频会议讲话内容。

IT之家了解到，比尔盖茨表示：“如果我们将药物和疫苗提供给出价最高的人，而不是最需要它们的人，那么疫情将持续更长的时间，病毒会变得更致命，且往往伴随着很多不公平。”

以下为文章全文：

首先，我必须要感谢各位研究人员、政策制定者、倡导者以及医疗工作者们。你们一直奋战在全球抗击新冠病毒和艾滋病毒这两种流行病的最前线，我知道现在是决胜时刻，也是最需要你们的时刻。

尽管步履维艰，但我们必将获胜

在新冠成为大流行的前几个月里，世界各国都出现了相关病例。最糟糕的是，这种流行病造成了供应链的断裂，随之减缓了我们抗击包括艾滋病在内的所有其他疾病的进展。联合国和全球基金发布的项目均显示，以上这些问题仅仅在撒哈拉以南的非洲就可能导致成千上万的人无法获得必需的治疗。

尽管我们的工作步履维艰，但我仍然乐观并坚信，我们必将战胜新冠病毒，并在抗击艾滋病和其他健康危机方面继续推进。

我的乐观缘于几个原因。首先是科学。在全球针对新冠肺炎检测、治疗和接种疫苗的努力中，研究人员取得了不少成效。更快、更好的诊断工具被开发出来投入用于帮助识别那些感染者。我们也正在对科学的一个分支——抗病毒药物库进行投资。此外，我们在疫苗方面也有一些进展。以上这些不仅仅是针对某种特定病毒，也为我们抗击艾滋病毒提供了帮助。

当然，仅仅有应对工具还不够，如何确保我们将产品提供给需要的个体也很重要。如果我们将药物和疫苗提供给出价最高的人，而不是最需要它们的人，那么疫情将持续更长的时间，病毒会变得更致命，且往往伴随着很多不公平。我们需要领导者就基于权益的分配做出艰难的决策，而不仅仅是基于市场驱动因素。

我们将战胜新冠肺炎，因为世界已经团结起来。虽然听起来很讽刺，这是我乐观的第二个理由。具体来说，诸位之前已经有此经验：抗击艾滋病让我们得到的最好经验之一，就是认识到建立一个庞大公平的全球药物分配系统的重要性。

这些创新之所以能产生深远影响与实际效果，要归功于全球基金这样的慷慨之举、像美国防治艾滋病紧急救援计划（PEPFAR）这样的双边承诺以及像今天这样的会议——我们聚在一起讨论最佳的实践经验，例如，我们如何确保人们得到了检测？我们如何确保药物的适用性并大幅降低死亡率？

前方还有更长的路

全球基金始建于 2002 年，那是一个艾滋病死亡率极高的至暗时期，死亡人数不断增加。但 4 年后，死亡数据出现了拐点，到现在死亡人数已经下降了一半以上。

这是一个巨大的进步，但每一个死亡都是一场悲剧，我们还有很长的路要走。在全球基金的帮助下，艾滋病在几乎所有国家都从绝症转变为可以治疗的疾病。这是人们为彼此所做的最善良的事情之一。我想这也为我们应对所有疾病提供了示范。

因此，无论是抗击艾滋病还是新冠，至关重要的是我们需要全球合作，创造出应对工具并将其送到最需要的地方。当我们拥有应对工具，当国家、机构和倡议工作者共同努力、团结应对时，就能产生卓群的效果。

诸位与其他人相比一直走在前列。因此，请各位继续努力。让我们继续在科学、制造、配送系统方面合作，以便我们获得这些应对工具——包括新冠疫苗和其他治疗方法，并用在所有急需它们的人身上。