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微软 Win10 20H2 Beta 预览版 19042.423 推送

2020/8/1 8:59:39 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家8月1日消息 今日凌晨，微软面向 Beta 通道内测人员发布了 Windows 20H2 Build 19042.423（KB4568831）

此前，微软 7 月 25 日发布了 Windows 10 Build 19042.421（KB4568831），带来了全新开始菜单，以及应用与网站间 ALT+TAB 的新功能等。

IT之家了解到，本次发布的累积更新为可选更新，用户可通过更新和安全 - Windows 更新 - 可选更新中进行安装。

Windows 10 Build 19042.423（KB4568831）更新功能：

  • 更新了将图像和文本的混合内容从 Microsoft Word 粘贴到 Internet Explorer 的问题。

  • 更新了部分情况下放大镜在 Microsoft Excel 中停止工作的问题。

  • 更新了用户为 HDR 流配置部分非 HDR 系统时，显示的 4K 高动态范围（HDR）内容可能比预期暗的问题。

  • 更新了导致 “设置”页面意外关闭，从而阻止了默认应用程序正确设置的问题。

  • 更新了一个阻止部分应用程序打印到网络打印机的问题。

  • 更新了升级到 Windows 10 版本 2004 后可能会阻止某些蜂窝调制解调器上 Internet 连接的问题。

  • 更新阻止家庭安全功能（例如时间限制和活动报告）在 ARM64 设备上运行的问题。

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关键词：微软

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