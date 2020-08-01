微软 Win10 20H2 Beta 预览版 19042.423 推送

IT之家8月1日消息 今日凌晨，微软面向 Beta 通道内测人员发布了 Windows 20H2 Build 19042.423（KB4568831）。

此前，微软 7 月 25 日发布了 Windows 10 Build 19042.421（KB4568831），带来了全新开始菜单，以及应用与网站间 ALT+TAB 的新功能等。

IT之家了解到，本次发布的累积更新为可选更新，用户可通过更新和安全 - Windows 更新 - 可选更新中进行安装。

Windows 10 Build 19042.423（KB4568831）更新功能：

更新了将图像和文本的混合内容从 Microsoft Word 粘贴到 Internet Explorer 的问题。

更新了部分情况下放大镜在 Microsoft Excel 中停止工作的问题。

更新了用户为 HDR 流配置部分非 HDR 系统时，显示的 4K 高动态范围（HDR）内容可能比预期暗的问题。

更新了导致 “设置”页面意外关闭，从而阻止了默认应用程序正确设置的问题。

更新了一个阻止部分应用程序打印到网络打印机的问题。

更新了升级到 Windows 10 版本 2004 后可能会阻止某些蜂窝调制解调器上 Internet 连接的问题。