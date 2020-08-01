可拆卸更换键位，System76 的 Linux 键盘原型浮现

Linux PC 制造商 System76 曾在今年三月份宣布要打造一款 Linux 定制键盘。目前，该键盘的开发已进入了原型制作阶段，System76 透露了有关键盘的整体构想和更多细节。

以 “重新构想键盘”为旨，System76 尽可能地使这款键盘独一无二。他们重新了设计键盘本身，将键盘使用效率最大化，并赋予使用者任意自定义的权利。

System76 表示，“对的感觉会让人上瘾。我们不想只构建键盘，我们想要打造一个你会爱上的键盘”。“舒适”和 “不出错”是他们的一大目标。

为此，他们以 U 为单位，将键位分为三种大小：1U（字母 / 数字键），1.5U（例如 Tab 键）和 2U（例如 Shift 键）。空格键则被分解为两个 2U 键。通过这种方式，空格键的长度缩短，人们还可以选择将其他常用键替换到原先空格键的位置，拇指将发挥更多用处。

最有意思的是，这款 Linux 键盘上的键位可物理更换，而不仅仅是以映射的方式更改布局。使用者可根据键位长度任意安排，例如将 Backspace 放在 Space 旁边。

为了简化使用流程，System76 还将随键盘一起发布一项应用程序，可通过它轻松配置新布局。该应用程序能够与带有 System76 嵌入式控制器固件的电脑一起使用，因此，使用者在笔记本和台式机上可同步键盘配置。

根据 System76 的计划，新键盘将能够与 Pop!_OS 上的 Auto-Tiling 完美契合。具体的发布日期和定价等尚未公布。