理想市值破百亿，李想却说只完成了 1% 的进度

还是标志性的列队鼓掌欢迎，但这一次理想北京交付中心迎来了一批特殊的朋友，是理想的投资人们、车主代表与理想员工。

这是理想汽车的上市仪式，因为疫情的原因改为了线上直播。即便是在北京的交付中心举办，但并没有减弱来自纳斯达克的快乐。

「造车新势力第二股」理想汽车经历了 5 年成长终于上市了。

正因为理想汽车 IPO 认购启动后备受投资人热捧，提前结束招股并获足额认购，甚至导致了上市时间比原定计划提前一天。

7 月 30 日，理想汽车在美国纳斯达克正式挂牌上市，股票代码为「LI」，发行价格为每股 11.5 美元。最终开盘价 15.5 美元，随后股价持续上涨，市值一度超越蔚来，短暂突破了 150 亿美元。当日收盘后，理想市值为 139 亿美元。

理想上市现场 | 极客公园拍摄

对比理想在 D 轮融资的投后估值 40.5 亿美元，上市前就已经翻倍达到 80 亿美元，而提高发行价时市值已经接近百亿美元。

市值不断突围的背后，也让这个 80 后明星创业者的身家一夜之间增加了近 200 亿元人民币。另一个大赢家王兴也是收获不少。

对于理想，王兴下了重注。C 轮融资，王兴个人领投近 3 亿美元，这还来自质押其持有美团点评股票；之后，美团出资 5 亿美元领投 D 轮融资；上市前 IPO 的认购中，美团及王兴再投 3.3 亿美元，合计注入超过 11 亿美元的资金。如今这些真金白银的投资也换来了价值的认可。

这其中也发生了一个微妙的变化。最后这一轮认购，让王兴和其关联方美团合计持有理想股份从 23.4% 上升到 24%，超过李想的 21%，战略性的成为了理想的「第一大股东」。当然，因为是同股不同权，李想拥有 72.7% 的投票权，仍拥有绝对控制权。

对于理想创始人李想来说，上市融资只是开启造车的第一步，而更大的目标则是冲击千亿元估值的公司。只是王兴对此甚至有更高预期，王兴对于理想汽车也似乎有着更深的谋划与布局。

上市当晚，虽然没来到现场但作为大股东的王兴在饭否上发布了新的「祝贺内容」| 截图

李想在上市现场还特别感谢了三个重要的人。首先是 CFO 李铁，在上市进程中尽管克扣成本，和投资人谈条款的时候似乎是个「坏人」，但理想的融资进程和最终的火爆认购，甚至是上市的「精准时间点」都少不了他。

第二位是经纬中国的张颖。理想一路的融资其实非常的坎坷。在 B 轮融资、C 轮融资的关键节点都得到了张颖的帮助。经纬中国也是除理想汽车团队和美团王兴之外，理想汽车最大的机构投资人。

2018 年经纬中国领投了理想汽车 B 轮，这笔投资堪称「及时雨」。李想曾形容当时的窘境，「当时停掉了一个项目，融资也不那么顺利，那是一个比较难的时期」。但当时经纬中国领投注入的 17 个亿让理想才安全的度过了 2019 年。

李想与张颖在上市现场合影 | 现场拍摄

而后也是张颖建议李想去找他最好的哥们和朋友「要钱」。李想找了四个人去谈，很认真讲述了理想如何活下去与如何成长，最终这位新造车的「异类」才罕见地说服了王兴和张一鸣二人的投资，让这三位 80 年左右的最强创业者站在了一起。

李想也说，这每一次关键时刻都是「救命」的。

第三位是李想的好哥们郝一菲。但他更重要的身份是一名理想用户，至今为止他一个人帮理想买了 145 辆车。

过去坎坷的融资，如今看来似乎顺风顺水，但只有聊过上百家 VC 的李想明白背后的艰辛。在李想超级务实的战略之下，依靠一个更接近「原子」层面的思考维度和战略布局，李想偏执的「凿」出了一条全新的路。

虽然短期看不清美团、字节跳动与理想的战略协同性，但在一个更长远的维度上，似乎在业务分支上却又有着极强的联动可能，充满想像。

李想也在演讲中提到了他对于理想的愿景，「我们会横跨三个行业，数字交通、智能科技还有房地产。所以我们的名字再过 5 年再过十年，大家就知道为什么了，实现理想中的车和家。往这样一个未来看，我们今天只完成了 1% 的进度。」