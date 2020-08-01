官宣！英雄联盟 S10 全球总决赛将全程在上海举办，S11 落地中国

IT之家8月1日消息 据腾讯电竞消息，拳头游戏（Riot Games） CEO Nicolo Laurent 正式宣布，2020 英雄联盟全球总决赛将于 9 月 25 日开始，并全程落地上海，其中冠亚军决赛会在 10 月 31 日的浦东足球场举行。此外，2021 英雄联盟全球总决赛仍将落地中国。

去年 11 月 11 日，英雄联盟官方宣布，2020 年，英雄联盟全球总决赛举办地将如约再度回归中国。上海将是 2020 全球总决赛的最终决赛举办地。

彼时，拳头游戏 CEO Nicolo Laurent 在接受采访时表示，2020 年在中国举办的 S10 全球总决赛不仅将会是有史以来最大的电子竞技赛事，还旨在成为最大的体育赛事之一。《英雄联盟》S9 全球总决赛历时 40 天，由三个城市举办。在中国举办的 S10 全球总决赛，拳头游戏会将这个数字增加一倍，达到六个城市。

IT之家了解到，上海曾在 2017 年举办过全球总决赛的半决赛，当时有超过八千万的观众观看了两场史诗级的对决。《英雄联盟》官方去年表示，2020 年《英雄联盟》S10 决赛将于上海体育场举行。这座 A 级场馆可容纳超过 55000 人，举办过许多不同规模的国内外体育赛事，其中包括 2008 年北京奥运会的男子足球比赛。