亚马逊云计算业务上半年营收 210 亿美元，连续两个季度突破百亿

8 月 1 日消息，据国外媒体报道，靠网络销售图书起家的全球电商巨头亚马逊，目前在云计算方面也实力强劲，营收规模远高于其他厂商。

从亚马逊发布的财报来看，其云计算业务在今年一季度和二季度的营收，分别为 102.19 亿美元和 108.08 亿美元，连续两个季度超过 100 亿美元，上半年合计营收 210.27 亿美元。

而在去年的一季度和二季度，亚马逊云计算业务的营收分别为 76.96 亿美元和 83.81 亿美元，今年两个季度的营收，较之是分别增加 25.23 亿美元和 24.27 亿美元，同比增幅明显。

连续两个季度的营收同比增加超过 20 亿美元，也就意味着亚马逊云计算业务今年上半年的营收，同比有大幅增加。从财报来看，去年上半年为 160.76 亿美元，今年上半年的 210.27 亿美元较之增加 49.51 亿美元，同比增长率为 30.8%。

除了营收同比明显增加，作为亚马逊主要利润来源的云计算业务，营业利润在今年上半年也有明显增加。

从财报来看，亚马逊云计算业务今年上半年的营业利润为 64.32 亿美元，去年同期为 43.43 亿美元，同比增加 20.89 亿美元，同比增长率为 48.1%，高于营收的同比增长率。