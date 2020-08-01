小时候电视上为啥会有彩条？

还记得小时候电视上的彩条吗？你有没有好奇过这个暴露年龄的彩条为什么长成这样？其实，这些彩条的每个部分都有一个特定的目的。在本文中我们来讲一下它是怎么产生的。

你也许没听过诺伯特 · 拉基 (Norbert D. Larky)和大卫 · 霍姆斯 (David D. Holmes)，但你小时候肯定见过他们的作品。是的，当年假如电视台出了故障，需要填补一些播放时间的话，你就会看到这些彩条。

Larky 和 Holmes 在 20 世纪 50 年代早期创造的是世界上最具代表性的测试模式之一，毕竟这五彩斑斓的色条实在令人难忘。

遗憾的是，发明颜色测试模式的人并没有因此获得大量的公众认可

Larky 和 David D. Holmes 在 1951 年申请了色彩测试模式产生器的专利，并在 1956 年获得批准。但早在 Larky 之前，就已经有了彩电的概念，但是作为早期彩电创新公司 RCA 的一名雇员，他确实在这方面开发了一些关键的专利。

需要说明的是，有证据表明，Larky 和 Holmes 已经获得了这项发明的最初专利，尽管其他人几乎在同一时间在没有意识到这一点的情况下与他们竞争。例如，1953 年，科技公司 Hazeltine 的查尔斯 · 赫希 (Charles J. Hirsch)为学术期刊《电子与电子物理进展》(Advances in Electronics and Electron Physics)写了一篇很长的文章，他在文中描述了该公司在彩电方面的工作，包括一篇关于创建彩条的讨论。

这些测试条在整体进化过程中——最近的一次发生在 2002 年，用于解释高清电视的切换——在电视行业中仍然很重要，因为它们允许工程师调整配色方案，以正确匹配屏幕上的内容，并相应地进行修改。但是，从更大的角度来看，它们代表了第一批在屏幕上显示的电子图形——对于一个图形无处不在的世界来说，这是一个相当重要的发展。图形虽然是今天计算的基础部分，但直到 20 世纪 70 年代终端从打印机转移到显示器时，图形才成为计算机的主流。

这是 20 世纪 50 年代中期黑白测试模式的一个例子。那个时代的 “印第安人头”测试模式更为人所知，但这是过去的遗迹，不需要再展示了。在互联网上很多地方都能找到那种典型图像。

在这些彩条之前，大量使用了各种不同的黑白图像，最著名的是由 RCA 在 1938 年创造的 “印地安人头像”图形，这是那个时代第一个流行的测试图像。作家约翰 R. 米格尔在 1948 年的一篇无线电电子文章中解释了这些测试模式在当时的必要性。早期的电视机需要更多的不断调整，这意味着帮助用户测试画面曲线、整体对焦、阴影和交错的指导原则是必要的。

在一般情况下没有标准的测试模式。最接近标准的是 RCA“印第安人头像”单像管，很多电视台都使用它。无线电制造商协会已经提出了一个标准的 “分辨率图”，但由于各种原因，它没有被电视台用于空中播放。在早期的电视时代，这幅图像每天在一些频道上出现很多次，伴随着正弦波音调，通常以 1kHz 的频率响起。

在你的生活中，你肯定听到过很多次这种沉闷的声音。随着时间的推移，电视观众对彩色条的熟悉程度甚至超过了黑白条。这可能是件好事，因为黑白测试模式使用的是印第安人的典型形象。除了它存在的技术原因之外——最初，它被用于早期彩电的校准，现在被用于确保现代各种屏幕的色度和亮度水平——它已经成为了自己的流行文化标志。例如，手机游戏秀 HQ Trivia 在游戏开始前直接重复了彩条，在复古外观上融入了现代元素。艾略特 · 史密斯写了一首关于它们的歌。

虽然 NTSC 版本可能是最著名的，但它并不是大多数人认识的唯一版本。在北美以外，一种由飞利浦电子公司在 20 世纪 60 年代中期开发的高度复杂的 PAL 变体多年来经常出现在世界各地的电视上。电视画面最终变得更容易调谐，这意味着经常使用的彩条和其他定期测试模式已不重要，但它们成为了现代生活的一部分，特别是在有线电视频道，因为没有足够的内容来填满整个一天。

为什么 NTSC 的彩条系统看起来是这样的?

多年来，彩条测试模式已经演变多次，以涵盖不同的配色方案，辅以美国电影和电视工程师协会管理的 NTSC 集的基本准则。正如上面 YouTube 视频所强调的那样，彩条的确切顺序从 1954 年第一次出现开始有了显著的发展——当时底部的条 (今天测试序列的一小部分)曾经占据了屏幕的一半以上。但是，即使通用设计已经发展，用例也变得更加狭窄，它们仍然非常普遍。

最著名的彩条设计是由美国电影电视工程师协会于 1978 年完成的，并于 1990 年进行了更新。共有三行，第一行旨在展示一个基本颜色，依赖于一个通用混合的三个主要颜色红、绿色和蓝色的不同组合，以白色开始，然后是黄色、青色、绿色、洋红色、红色和蓝色。(有些版本，包括最初的 1954 年版本和最近的高清电视版本，增加了灰色或黑色色调。)

在电视屏幕上，这些块显示为一排颜色，但如果你通过波形监视器查看，它会以阶梯布局显示颜色，以突出亮度范围，最亮的颜色在左边，最暗的颜色在右边。

这是一个 NTSC 颜色条的灰度版本的例子，蓝色的色调被分离出来，在 PHOTOSHOP 中给出一个蓝色的 “正片叠底”色调。正如你将看到的，最上面的两行条是对齐的。

第二行很小的，加入了 1978 年版的彩条，本质上是作为一种颜色的排列系统，使个人判断排除在外。如果你只显示一个蓝色版本的屏幕，就像许多专业设备所做的那样，中间的条会与顶部的条紧密匹配。结果是，你可以快速客观地测量色彩的色相和饱和度，这在你需要校准大量视频设备时很方便。

最后一行包含了全强度的白色块和一个低强度的黑色块。连同其他区块一个暗紫色和蓝色块用于确保色彩信号的正确解调，以及一系列的短黑条，称为 “pluge 脉搏”，帮助校准监视器的黑色水平，最底下那一行实际上非常有用，帮助调整不同的设置 , 这些设置显示在 Lynda.com 上面的视频中。其结果是，你可以始终如一地、完美地校准屏幕——这在视频制作的世界中仍然很重要，即使我们的现代电视机不那么需要它。

“当我们这么做的时候，没有人认为它会持续几年，因为其他的测试卡都没有这么做。”——Carole Hersee 被称为 BBC 的 “测试卡女孩”，正讨论她的照片是怎么让她可以坐在一个毛绒玩具小丑旁边玩一个英国电视最常见的井字游戏，她的照片出现在 BBC 节目日程中的死亡时段测试卡中已超过 30 年了。

这张卡片展示的时间是 1967 年到 1998 年，在 1998 年到 2009 年之间消失了，之后它和 BBC 的高清广播一起回来了，以帮助数字电视用户调整他们的屏幕。照片再次出现时，她已经 50 岁了。对于她儿时的照片再次出现，她并不感到兴奋。她在接受《每日电讯报》采访时表示：“我有点困惑，我原以为他们会把它现代化，但如果他们这么多年后觉得它还适合使用，那就这样吧。”

NETFLIX 网站上的一个测试模式的例子，它借鉴了 BBC 的测试卡 F 的一些灵感。我们已经从 20 世纪 40 年代的测试模式走出了很长一段路。

Netflix 到处都隐藏着测试模式，它们比他们的一些节目更有趣

这些类型的测试模式，尽管对大多数电视用户没有用处，但从未消失。事实上，他们在专业领域保留了自己的大部分价值。

如果你在 YouTube 上深入挖掘，你会发现一些主要网络使用的测试模式的例子，其中一些与你习惯的标准模式有很大的不同。但是那些来自 CBS 和 NBC 的彩条和你能在 Netflix 上找到的相比简直是小巫见大巫。Netflix，尽管没有传统的广播组件，但有许多测试信号公开地挂在其平台上，而且它们很迷人。

Netflix 有四个 “季”的 ASMR 节目，被称为 “测试模式”。“在大多数情况下，测试都很简单，只有移动的图像、明亮的颜色和简单的噪音。它们似乎是那种我们不应该能够在 Netflix 上找到的东西，类似于复活节彩蛋，但它们非常容易找到，你甚至不需要注册账户就能看到它们。这些测试模式也不是唯一的。在这个服务上有许多测试的例子，包括 sRGB 图形的测试，不同菜单风格的测试，以及为测试运动和高动态范围而设计的测试镜头的例子。

在 Netflix 上的测试片段中，最好的例子之一是 11 分钟的 “示例秀”，可以追溯到 2010 年代早期，由一个名叫 “actor”的演员主演。这是 Netflix 应该制作的内容的一个无意的例子，它是一个无尽迷人的观看视频，因为这位不知名的演员跑过喷泉后面的 Netflix 的总部，还一度拿着笔记本电脑在月球漫步。考虑到 Netflix 有成千上万小时的内容可供观看，我选择看他们不打算让你看的内容也就合情合理了。

顺便提一下，YouTube 本身就以其独特的测试而闻名：它有一个名为 Webdriver 躯干的测试频道，可以快速连续地播放非常简短的块状图像动画。有时，照片中会出现瑞克 · 阿斯特利 (Rick Astley)的剪影。不知道 Webdriver 躯干是否最初是一个测试通道。有一天它出现在 YouTube 上，人们就注意到了。最终，谷歌确认它是一个测试频道，如果你在谷歌上搜索这个词，一个复活节彩蛋就会取代谷歌的标志。彩条的设计，比看起来要复杂得多，在现代生活中是如此普遍以至于我们都忽略了它的存在。

但有一个人没有忽视它，那就是大卫 · 霍姆斯 (David D. Holmes)，他已于 2006 年去世。在他去世后，他发给家人的一封信被通过电子邮件发送到视频制作网站 video University。对他来说，他的彩条发电机对现代文化的影响是显而易见的。

这是一个例子，在理发店里以壁画的形式画上了彩条，由于乐模的作用，色调变得很不协调。

“后来，当我环游世界的时候，我看到到处都是彩条发电机。有成千上万只，” Holmes 在 2005 年写给家人的信中写道。“如果你在电视上看到任何一个新闻直播间，你可能会在其中一个显示器上看到颜色条。它们不时出现在伦敦 BBC 和其他地方的广播中。它们和我 55 年前建造的第一个完全一样。”

遗憾的是，Larky 和 Holmes 都没有因为这项仍在全球视频制作中使用的发明而得到广泛关注。