电商百亿补贴下的手机商家：错位竞争，翻新机再现

当一家又一家的电商平台掀起百亿、甚至千亿补贴大潮，谁在欢喜谁在愁？

“我觉得，这些电商平台祸害完了手机，又要开始祸害其它行业了。”

一位手机经销商告诉懂懂笔记，自从某平台掀起 “百亿补贴”大战，屡屡刷新手机市场的最低价，严重冲击了他们这些实体、网店卖家的手机销路。而最近一位新能源车 4S 店的朋友聊天时告诉他，电商平台要拼特斯拉了，汽车圈马上也要 “遭殃”。这消息让他幸灾乐祸之余又隐隐期待。

显然，让许多消费者获益的 “X 亿补贴”大战，对众多普通手机商家造成了巨大负面影响，那么这股补贴潮会冲垮手机零售行业吗？未来又是否会向其他领域蔓延？

不做亏本买卖，门店销量惨淡

“有本事他们做房地产行业的百亿补贴呀！这么下去，我们做手机的怎么活哦？”

聊及电商平台频频推出的百亿补贴活动，在黑龙江齐齐哈尔经营手机门店的吴颖（化名）非常无奈。他告诉懂懂笔记，大概从去年中开始，部分电商平台加大了网售商品的补贴、优惠力度。其中，优惠力度最明显的莫过于手机以及大量数码、家电产品。

从此以后，他发现自家手机店里的销量就开始出现下滑。一开始，他并未意识到电商平台的 “百亿补贴”会对生意造成如此长期的负面影响。

“以前每逢 618、双 11 等电商节之前，实体门店的手机销量也会出现短期下滑。”吴颖表示，这些电商节会让许多计划购买手机的用户产生观望情绪，等待优惠价格的出现。

不过电商节活动大多只有几天时间，活动结束手机价格也会恢复正常，因此对于实体门店的销量冲击并不会持续太久。尤其是部分消费者手机损坏、陈旧，又有购机刚需，不太可能熬到下一轮电商节活动再出手。

“一些走量的机型，线下实体店也会在价格上做些优惠，所以那时候我对电商节并不太担心。”吴颖以华为 P30 Pro 为例，8+128GB 亮黑色在京东的价格为 3588 元，淘宝上部分手机商家的售价是 3388 元；而在他的店里，电商节期间该型号也会优惠到 3300 元。即便相比电商平台在节日期间的促销价，这优惠价格也还是有一定优势。

“但某平台推出百亿补贴活动后，这款同型号同颜色的手机只要 3199 元，比我店里的促销价格还便宜了 100 元。”吴颖抱怨道，“真不知道他们这么赔着卖还能赚钱吗？别小瞧这区区 100 块，有许多买家正是因为这点儿便宜就去拼团了。”他也曾想过用跟进降价的方式提振销量，但发现除非做赔本买卖，否则店内价格无法更低。

同样备受困扰的，还有在深圳华强南经营手机档口多年的小马。他的档口平日里除了做批发，也做线上零售，手机零售买家遍布全国各地。

“一般而言，我们线上线下零售的价格要比批发贵 50 元，不论机型。”但从去年中开始，他的线上网店销量开始迅速缩水，到年底前销量比去年同期锐减了将近一半。今年 5 月和 6 月，线上网店的销量更是只剩下往期的三成左右，“六月份网店只卖出了十几台千元机。”

小马回忆，许多顾客通过淘宝询价之后都直接表示价格 “太高”，同时丢给客服那些电商平台上的 “百亿补贴”促销价格截图，让他感到很无语，“那些手机补贴后的价格太低了，为了争取顾客，我也决定把线上零售价与线下批发价统一。”

然而，即便冒着破坏 “行规”的风险，他的网店手机零售价也比那些平台高出了近百元。在小马看来，这些电商平台是在赔本赚吆喝，实力再雄厚的手机连锁店也不敢这样 “梭哈”，更何况小本经营的档口和商家。

他身边有一些同行因为受到平台 “百亿补贴”优惠的冲击，导致线上线下手机销量惨淡，直呼 “惹不起”的同时选择及时止损，关门大吉，“除了一些对拼团平台不太信任的顾客以外，现在许多人都在平台上拼团买手机，很麻烦呀。”

其实，受电商平台 “百亿、千亿补贴”大战冲击的远不止小本经营的手机商家。

代购苦熬 “百亿烧钱”结束

“我已经不做港版、美版 iPhone 的代购了，根本做不下去。”

懂懂笔记通过圈内人士介绍，联系到了一位家住深圳的资深手机代购。这位昵称为 “苹果控”的小伙子告诉懂懂笔记，从今年的五月初开始，他便不做港版、美版苹果手机的代购业务了。至于原因，正是这些电商平台无休止的百亿补贴优惠活动。

前两年由于港版、美版苹果手机价格比国行版本售价便宜一些，有许多顾客通过他代购港版、美版苹果手机，那时候生意一直不错。“可现在这些平台做了百亿补贴后，国行 iPhone 价格实在是太低了，相比之下港版、美版价格已经没有优势。”

他以 iPhone 11 Pro 64GB 为例：港版代购含佣金的价格为 7300 元，而美版代购则稍微便宜一些，全网通含佣金的价格为 6200 元，相比京东苹果官方旗舰店的价格（8500 元），能便宜将近 2300 元。然而，在某拼团平台上的国行产品售价只有 6498 元。

“你说这样代购还能做吗？虽然美版全网通是比 6498 元便宜了一点儿，但他们上面卖的是全新国行版本，享受国行保修政策呀。”

对于这种现象，“苹果控”无奈地说道。

除此之外，他发现平台上的部分手机售价甚至还要比最近大热的 “琼版”还低几百元。很多版本的手机，代购价格一对比 “百亿补贴”后的售价都显得缺乏优势。

“一开始，我以为官方的百亿补贴和电商 618、双 11 活动一样，顶多坚持个把月，可现在都已经半年多了，没完没了。”和所有手机代购买手一样，最初 “苹果控”以为只要熬过活动周期，这种力度的补贴就会终止。

没想到从春节至今，个别平台的官方 “百亿补贴”似乎仍没有停歇，还有新的电商平台争相打出 “百亿补贴”旗号，抢夺买家和潜在消费者，“最后好几批手机，我都是不加利润佣金直接卖的，这才勉强没亏本。”

鉴于各平台 “百亿补贴”的活动似乎没有终止的迹象，他和不少代购商家一样只能终止港版、美版苹果手机代购，观望官方的后续动作，期盼着这些令他们绝望的 “百亿补贴”能够尽快结束。

“他们的价格基本上是市场最低了，无论手机还是配件。”“苹果控”告诉懂懂笔记，尽管受到电商平台 “百亿补贴”的价格影响，很多用户代购手机的需求急剧萎缩，但他依旧坚信平台 “烧钱”补贴的游戏一定会结束，“我就不信投资人的钱可以让这些平台无限期烧下去。”

那么，在熬到曙光出现前，那些面对百亿补贴 “持久战”的商家，又是如何 “渡劫”的？

搞错位竞争，翻新机再现

“我现在只能收一收二手机，和他们打错位竞争。”

从今年四月下旬开始，在广州陵园西路经营手机档口的陈平（化名）将店里库存手机售清，决定不再销售任何全新手机产品。

陈平告诉懂懂笔记，目前身边许多同行都只卖二手机不做新机，借此避开电商 “百亿补贴”大战的锋芒。在他看来，幸好众多电商平台搞 “百亿补贴”造成了新机的低价，商家在收二手机时也能适当压一压价格，然后再去薄利多销。

陈平目前主要收购的是准新机，“尤其是一年内的充新机，有不少消费者买了几个月就会卖掉换新。”在他看来，顾客出手准新手机的原因形形色色，有的是因为手头紧，有的是想频繁尝鲜。而对他来说，只要成色足够新、价格足够低就可以果断拿下。

与其略有不同，主营海外版本苹果手机的华强北档主明哥，这一年来一直锁定 “有锁”的 iPhone。他告诉懂懂笔记，目前档口内销售的主要是日版、美版有锁机，需配合卡贴解锁。

“日版有锁 iPhone 11 Pro 256GB 现在只卖 6500 元，美版的 6400 元，比那几个平台的国行货能便宜 1000 多元，还蛮有市场的。”明哥透露，去年看到电商的百亿补贴低价对市场造成打压，他便开始琢磨做这些日版美版的有锁手机了。

由于日版加价百元可以完美解锁，在使用上和国行无异，所以很受欢迎。至于美版只要用上专用卡贴后，也可以实现三网解锁，性价比也不低。正因为如此，目前日版、美版有锁 iPhone 几乎是一机难求，“还好锁机市场有这么大需求，不然我就要关门歇业了。”

然而，懂懂笔记发现无论线下实体店还是线上手机网店，最近都出现了一些价格比肩 “百亿补贴”价甚至更低的 “官换、官修”手机，这又是怎么一回事呢？

“说真的，这些平台的补贴，的确让不少手机商家走投无路了。”针对这一问题，明哥透露，最近的确有一些商家再度做起翻新机生意，许多低价 “官换、官修”的手机，其实都是翻新机。

由于苹果取消了官换政策，很多国产品牌手机也无官换说法，所以他判断所有价格很低的 “官换”手机，几乎都可以断定是经过魔改、翻新的手机，用以欺骗小白用户。

“那些没有面部（识别）的二手 iPhone，也基本上是魔改手机。”陈平补充道，由于手机产品的价格持续走低，翻新手机消失过一段时间，可最近一些商家为了 “自救”又开始动了歪脑筋。

【结束语】

显然，让消费者拍手称好的电商百亿补贴大战，对于许多手机商家而言是一个噩耗。部分商家在这一场并不对等的市场竞争当中，要么黯然离场，要么改弦易辙、错位竞争，很多小微手机商家、网店都在煎熬中观望着电商平台后续的补贴举措。

市场不会迁就观望的商家，消费者通过百亿补贴得到了实惠，部分网店和实体商家也将在这场 “烧钱”大战中持续经历洗牌。很多人也在思考，这一轮又一轮 “百亿补贴”是否会形成电商竞争模式的常态？又是如何赚了用户和流量后还能赚到钱？这样的优惠补贴会不会永远持续下去？

这确实是大量手机商家想不通、也不敢想下去的问题。