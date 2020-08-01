返 100 元无敌券，98 元 = 苏宁易购 SUPER + 腾讯视频双会员年卡

8月1日 - 5日活动期间，购买苏宁易购SUPER会员（同步可享受1年PP影视会员），送1年腾讯视频VIP会员，双年卡限时2折，一键双开仅需98元（总价497元），相当于立省399元，再返100元无敌券，相当于联合会员“0元抢”，点此购买。

此会员购买后，是按手机号方式领取腾讯视频会员的，所以腾讯视频App一定要提前绑好手机号，避免充错账号：

100元无敌券规则：含4张25元无门槛券，开卡后四周内每周使用1张。联合会员和返券活动期间仅限享受1次。数量有限，售完即止。

▲ 使用苏宁易购App扫描上图二维码即可参与

苏宁SUPER会员不同等级的用户购买会员时的价格不相同，原价299元/年，现在V1、V2会员限时149元/年开通，而V3、V4则是109元/年，其权益包含1年价值PP影视会员，而腾讯视频VIP会员价值198元/年，本次活动比单开苏宁SUPER会员更值回票价还有得赚，通常一年返的云钻就能赚回会员费。

苏宁易购SUPER会员9大专属权益：包含2%云钻返利、36张/年自营+海外购运费券、372天PP影视会员、31天足球通会员、24小时专属客服、免取件费退换无忧、SUPER DAY会员日专属会员价、7-8折清洗保养、5000本免费电子书等，预计一年可省869元。

腾讯视频VIP会员可用于手机、电脑和Pad，专享30+观影特权：包括内容特权、视听特权、下载特权、直播特权、互动特权、身份特权、星光特权、观影特权等。

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