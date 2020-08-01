硬件火力猛、软件输出稳：苹果市值即将突破 18000 亿美金

过去四个月，在疫情持续阴霾不散的背景下，苹果股价涨了 70%。

这与美股整体走强的大环境密不可分，但苹果的表现仍格外亮眼。自 3 月 23 日美股跌至最低点至今，苹果股价涨幅领先于微软、亚马逊、谷歌、FB 等科技行业主要竞争对手，也超过了标准普尔 500、道琼斯等大盘指数。

上个季度，受疫情影响，苹果没有实现之前的收入预期，面对充满不确定性的未来，苹果也没有公布本季度的收入目标。但三个月之后，苹果交上了一份几乎完美的答卷。营收增长重回两位数，iPad 和 Mac 业务在疫情期间强势崛起，几乎每个业务单项都实现了突破。

▲苹果 CFO Luca Maestri 预测称，根据目前的情况，下季度 iPad 和 Mac 业绩仍可能有非常强的增长|Apple

疫情催化的生产力需求

本季度苹果业绩增长的发动机是 Mac 和 iPad。

过去两年，Mac 和 iPad 的业务表现一直呈现出「大势稳定，局部波动」的状态。往往是在发布新款产品之后会有一个短期的销售额增长，但之后又会有与之对应的下跌。

但疫情改变了一切。过去半年，越来越多的学生和上班族开始远程办公，学习网课，推动了生产力学习工具的销售。今年苹果并没有发布任何全新设计的 Mac 或 iPad 产品，仅对 MacBook Air 和 iPad Pro 进行了性能上的常规更新，甚至没有召开正式的发布会，但它们的业绩表现仍势不可挡。

本季度，Mac 销售额同比增长 22%，iPad 同比增长 31%。Mac 上一次出现这么强势的增长率，还是在 2017 年第四季度，iPad 更是实现了自 2013 年以来最强的一次增长。

疫情期间的需求，给 iPad 和 Mac 带来了不少新用户。苹果 CFO Luca Maestri 在财报电话会议上表示，本季度购买 Mac 和 iPad 的用户中，有约一半都是首次购买该产品。大中华区 iPad 销售更是突破历史记录，这与大量学生在家上网课催生的需求密不可分。iPad 在平板电脑领域长期积累的产品优势，在这个特殊时期，转化成了业务的优秀表现。

巨大的产品需求一度导致 iPad 和 Mac 供应短缺。在电话会议上，Tim Cook 表示目前 Mac 和 iPad 的生产供应链的确十分紧张，但苹果将尽快提高产能，为之后可能继续增长的产品需求做好准备。随着返校季的临近，学生对生产力工具的需求不会减弱，Luca Maestri 也表示，根据目前的情况，下季度 iPad 和 Mac 业绩仍可能有非常强的增长。

▲苹果 Q3 财报发布，iPhone 在市场整体萎缩 7% 的背景下，实现了 35% 的销量增长|CNBC

逆境生长的移动设备

疫情期间，工作和学习工具成为刚需，更多人选择在手机上省钱，整个智能手机市场正在萎缩。

根据 IDC 最新的市场报告，刚刚过去的这个季度里，全球智能手机出货量相比去年同期缩减了 16%。包括三星、小米、OPPO，甚至华为在内的所有智能手机巨头，出货量均同比下滑，只有苹果实现了增长。这一增长主要归功于 4 月发布的新 iPhone SE，它让苹果在艰难的大环境下实现增长，活跃 iPhone 用户总数再创历史新高。

但 iPhone SE 也拉低了 iPhone 的平均售价，所以尽管 iPhone 销量高歌猛进，本季度销售额仅同比增长 2%，iPhone 在苹果业务收入中的占比也达到历史新低，仅占 44%。

随着智能手机市场日趋成熟，技术发展速度放缓，iPhone 用户的换机周期也在延长。这是过去两年里 iPhone 销售在波动中不断下滑的主要原因。占据高端市场的 iPhone，最早受到了市场饱和的影响。等到今年，当整个市场开始普遍成熟甚至衰退时，iPhone 对用户的持续吸引力再次凸显。苹果的基本盘，仍然很稳。

同时，之前普遍被认为是苹果「软肋」的大中华区也有好消息。据路透社报道，本季度中国智能手机市场仅有华为和苹果两个大品牌实现了销量和市场份额的增长。苹果更是在市场整体萎缩 7% 的背景下，实现了 35% 的销量增长。

iPhone 业务的定位正悄然发生转变。它不再只是利润最高的「印钞机」，而是成为了苹果生态的「敲门砖」。过去一年，无论是 iPhone 11 系列，还是 iPhone SE，都逆着手机市场整体涨价的大趋势开始降价。苹果牺牲了一部分 iPhone 的收入，在艰难时期稳住了销量和用户数。

可穿戴设备的销售也受到了疫情的负面影响。人们减少外出之后，对 Apple Watch 和 AirPods 的需求似乎也有所下降。同时线下门店的关闭也影响了人们上手试戴 Apple Watch 并购买的热情。这部分业务的增长速度在过去半年里迅速回落，从去年的同比增长 48% 跌至 17%，回到了一个相对平稳的发展轨道。

Tim Cook 表示，疫情对 Mac 和 iPad 销售产生了积极驱动，对 iPhone 和可穿戴设备则起了反作用。两者的影响互相抵消，整个苹果硬件销售仍然实现了快速增长。这在疫情笼罩的半年里非常难得。

Q3 财报，苹果的线上数字服务表现强劲，App Store、Apple Music、云服务和其他内容服务，都实现了历史最高收入记录|Apple

完美答卷

不同于硬件业绩随季节波动较大，苹果的服务业务是没什么季节性的。无论春夏秋冬，用户都需要听音乐、买 App。过去几年里，这部分业务一直保持着连续的环比增长，成为了苹果业务发展的「发动机」和「稳定剂」。

本季度，苹果的服务业绩总额为 132 亿美元，同比增长 15%，但相比上一季度的 133 亿有轻微下跌，服务业务结束了连续 12 个季度的环比增长。

电话会议上，Tim Cook 解释了疫情对服务收入的负面影响。包括实体店关闭后，AppleCare 服务的销售受到冲击，同时广告业务也受到了整体经济下行的影响。

但与此同时，线上的数字服务表现强劲，App Store、Apple Music、云服务和其他内容服务，都实现了历史最高收入记录。目前，共有 5.5 亿用户在苹果的平台上购买了至少一种订阅服务，相比去年同期数据，增长了 1.3 亿。苹果线上数字服务的整体发展速度并不亚于 Spotify、Netflix 等专注此领域的巨头。

4 月发布的新 iPhone SE，它让苹果在艰难的大环境下实现增长，活跃 iPhone 用户总数再创历史新高|Apple

从硬件到软件，苹果交上了一份几乎无懈可击的财报。

过去几年，智能手机拥有最广阔的市场，也是大部分公司争夺的焦点。技术的不断升级，竞争对手的机海战术，似乎无时无刻不在动摇苹果的领先地位。无论外界如何唱衰 iPhone 的参数落后，质疑 iPad、Apple Watch 是「伪需求」，苹果从不回应，只是保持着自己的发展节奏，优化、调整产品。

坚持长期发展路径，积累下技术和产品优势，最终带领苹果冲出下行的大环境。实现了全方位的业绩增长。

电话会议上，苹果正式公布，今年的 iPhone 新品将延迟几周，最早 10 月才会上市，这可能会影响下个季度的业绩表现。

在疫情的不确定性完全消除之前，苹果仍然没有给出下个季度的业绩指导。但这并没有影响投资者的热情，财报公布之后的盘后交易中，苹果股价上涨超过 7%，再创历史新高，总市值已接近 18000 亿美元。