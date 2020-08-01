奢侈品品牌为苹果 AirPods 推出万元配件，拿什么保护 “保护壳”？

要说「逆天改命」，AirPods 的逆袭历程绝对值得让人 Respect，刚一发布被群嘲是剪了线的 EarPods，而现在几乎成为真无线耳机的标杆。好多明星也是 AirPods 的忠实粉丝，比如 BTS 的金南俊，丢了 33 副之后还是要买 AirPods。

不过戴的人多了之后，怎么在撞款中凸显个性就是个很让人头大的事儿了。好多人会选择 AirPods 保护套，但是戴上耳朵还是全都一个样，而 LV 为 AirPods 打造的这款配饰绝对会让你成为人群中最亮眼的那个。根据爆料看，这款配饰不仅外观亮眼，价格也是亮眼的 350 美元（约合 2449 元），比 1999 元的 AirPods Pro 还要贵。

▲图片来自 @supreme_leaks_news

抛开对于这个配饰美丑评判的个人审美不谈，每次把耳机放回充电盒就要把配饰摘下来也是有点烦，耳机上额外增加的重量也不知道会不会影响平衡。但是，不管你觉得好不好用，奢侈品牌们和苹果的「梦幻联动」从来没有停止过，光 LV 为 AirPods 出的配件就不止这一款。去年 LV 推出了 2020 春夏新品，其中女装配饰中有一款传统行李箱造型的 AirPods 保护壳，它配备了 LV 标志性印花皮革和压纹边缘、金色铆钉和锁扣，方便携带的金色链条让耳机摇身一变成了时尚单品。

▲图片来自 Lofficiel

其实几年前这个行李箱的经典外观已经在 iPhone 手机壳上出现过了，价格有一万和四万两个档。当年唐嫣还因为这款手机壳被骂「炫富」，结果网友骂完发现骂错了，她用的不是四万块那款…… 话说回来，按照 LV 的产品定价来看，AirPods 保护壳大概率要五千块左右，一时之间不知道拿什么来保护这个保护壳……

AirPods 作为苹果家的「流量担当」，自然吸引不少大牌都前赴后继地为其生产配件，接下来咱们一起看看各家的 AirPods 保护壳。

首先来看看 LV 母公司 LVMH 集团旗下的几个品牌。Dior 在售的 AirPods 保护壳共有六款，不过这个外观实在是不出彩，售价也要三千块左右。

Fendi 官网只有两款 AirPods 收纳包在售，颜色清新的格纹给人一种春天的感觉。

但是在去年的 2020 春夏米兰时装周上，Fendi 发布了 Pico Baguette，这个小巧的珠珠包也被看做 AirPods 的收纳包，搭配了金属链，也可以当做普通的收纳包。虽然这个看起来像是小孩子的玩具，但是售价在五千元左右，顿时感觉 Dior 的保护壳更顺眼了。

▲图片来自 Elle

▲图片来自 Fendi

Prada 这款 Saffiano 皮革 AirPods 耳机包配有一条肩带，最瞩目的当然是中间的「PRADA」涂珐琅三角形金属徽标，售价只有 3500 元（诶？我为什么会说「只有」）。

Gucci 这款 AirPods 保护套价格终于到了两千元档，正面是让人一眼就认出是 Gucci 的双 G 标志，不过它只配备了钥匙扣，只能挂在背包上不能作为一个独立的包。

一千元档的 AirPods 保护套由 Burberry 来守护，LOGO、标志性元素啥的一样也不缺，虽然不能单独背，但价格终于和 AirPods 差不多了（泪目）。

接下来就是百元档的 AirPods 保护壳……

什么，百元？宝格丽可不答应，以下五款收纳包最便宜的也要五千块，右三那款金属质感水蛇皮的收纳包售价 7100 元……

Bottega Veneta 的 AirPods 保护套外观则更简洁一些，采用标志性的 Intrecciato Weave 皮革编织工艺，还有专门放置 AirPods 充电盒的内壳，价格也只有三千多（我怎么又说「只有」？），诚意满满。

诶，怎么少了最近《三十而已》站在鄙视链顶端的爱马仕？

▲图片来自豆瓣

爱马仕一直在忙着做表，和上面那些 AirPods 保护套比起来，一万块的 Apple Watch 好像也突然有了性价比？

你们觉得以上哪一款 AirPods 保护壳最好看？欢迎留言和我们讨论！