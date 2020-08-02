Baidu 地图 15 周年大更新：这些功能你喜欢吗

不知不觉Baidu地图已经 15 岁了，作为Baidu旗下的一款良心产品，不少用户出行时都要用上它。为了纪念 15 周年，Baidu地图推出了新版，并且将版本号改到了 15，那么新版给我们带来了哪些新变化，而Baidu地图又有哪些实用的功能呢？我们一起来看看。

图 1 Baidu地图

首页改版 助力通勤



新版Baidu地图对首页进行了改版，在首页中增加了一键 “去公司”和 “回家”功能，让用户可以减少操作，快速获得导航信息。首页的出行功能会根据用户个人日常出行习惯、当前位置和环境等，智能推荐最合适的路线，当然熟路功能也没少。

图 2 Baidu地图 15 首页

如果用户行程规划中有长途旅游的规划，则在规划出行日期当天，出行功能原本通勤智能推荐会自动变成长途行程推荐。除了可以一键开始导航外，行程助手还能会向你推荐目的地的美食排行榜，当地天气预报等信息。

图 3 自动变成长途行程推荐 图 4 推荐美食排行榜

Baidu地图都已经 15 岁啦，那么它有哪些实用的好玩的功能吸引用户呢？接下来看看下边的功能你用过么，你常用么？

让心爱的帮你导航 DIY 私人导航语音

导航语音让用户可以不看屏幕就能跟着语音提示走，许多用户都会选个好听的导航语音来进行语音播报。Baidu地图中不仅有许多个性化语音包，用户还可以使用 “录制语音包”功能，录制一个私人专用的语音包。Baidu地图的工程师们给这款功能命名为 “百雀灵”，百雀是大自然中各种鸟儿的总称，它们有各种美妙好听的声音。

进入 “录制语音包”功能后，选择一个自己喜欢的录制模式，然后进行语音训练，训练完毕后等待 10 多分钟，就会自动生成自己专属的导航音，非常有趣。录制时还有领读功能，这样模仿着读就不怕普通话不标准啦。这个专属语音包可以在Baidu地图中的路线导航、景区智能语音导览、智能语音交互等全部场景使用。让心爱的 TA 帮你录制导航语音包，让你在驾车时都能听到 TA 的声音，非常不错。

图 5 可选三种录制模式 图 6 跟读录制语音

看看公交拥挤不 实时公交功能

Baidu地图只有驾车人士才经常使用么？不，像咱挤公交车的也能用上它。Baidu地图拥有实时公交功能，利用该功能，用户不仅能查看公交路线，还能查看到站时间，最近还增加了查看车厢情况的功能，让用户可以查看车厢的拥挤程度，选择性坐车。非常不错。

图 7 实时公交车厢情况

请个私人讲解员 Baidu带你游景点

去旅游了，到了一个景点，你是像无头苍蝇那样乱窜，还是事先规划好路线呢？像小编，上次去长隆野生动物园，为了让娃看到最多的动物避免走回头路，就要事先规划好路线。使用Baidu地图你可以免除这个麻烦，它不仅有景点导航，还有景点讲解（以前免费现在有收费项目了），让你轻松游览还能有个 “随身讲解员”陪伴。

图 8 景点讲解

停车不受罚 司机专用厕所

近日，北京市公安局交管局会同市城管委等部门，针对出租司机驾车运营时间长，如厕需求集中，违规停车如厕将被处罚的难题，推出了人性化的解决方案，在城区公厕周边增设了路侧限时停车区。用户在Baidu地图中搜索、或直接语音说出 “司机厕所”、“临停公厕”等关键词，便可轻松查找这些可临时停车的公厕并导航前往。

图 9 司机厕所

总结

怎么样，Baidu地图还不错吧。希望它带给用户越来越多的实用功能，帮我们省时省力省心又省钱。

Baidu地图 15 下载