三星发布 Unpacked 新品发布会预告视频：S Pen 也是青铜色

IT之家8月2日消息 三星将于8月5日举行Unpacked新品发布会，今日官方也更新了一则预热视频，其中也给出了有关S Pen的一些细节信息。

视频主色调依旧是古铜配色，值得注意的是出现在画面中的S Pen同样采用了青铜配色。不过官方未在视频中放出更多有关Note 20的细节信息。

IT之家此前报道，根据消息人士 @Ishan Agarwal 曝光的三星 Galaxy Note 20 系列手机的配置信息显示，三星 Note20 5G 将搭载 Exynos 990 2.7 GHz 八核 CPU 并辅以 8GB 内存 + 256GB 存储空间，采用 6.7 英寸 Super AMOLED 屏幕，刷新率 60 Hz，屏幕分辨率为 FHD + / 2400 x 1080，393 ppi；采用 12MP 光圈 f/1.8+12MP 超广角 f/2.2+64MP 长焦 3 倍光学变焦 f/2.0 组成的后置三摄方案，支持 30 倍空间变焦，主摄支持 8K 视频拍摄；前置镜头 10MP（f/2.2，自动对焦)；支持双卡 + eSIM、蓝牙 5.0、IP68 防水防尘；电池 4300 mAh，支持快速充电。

三星 Note20 Ultra 5G 搭载 Exynos 990 2.7 GHz 八核 CPU 并辅以 12GB 内存 + 256GB/512GB 存储空间，采用 6.9 英寸 120Hz 动态 AMOLED Infinity 显示屏，宽高比 19.3：9，屏幕分辨率 WQHD / 3200 x 1440；采用 108MP 光圈 f/1.8+12MP 超广角 f/2.2+12MP 5 倍光学变焦 f/3.0 组成的后置三摄方案，支持激光自动对焦，50 倍空间变焦，主摄支持 8K 视频拍摄，前置镜头 10MP（f/2.2，自动对焦)；支持双卡 + eSIM、蓝牙 5.0、WiFi 6、IP68 防水防尘等；电池容量为 4500 mAh，支持快速充电。