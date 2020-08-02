苹果大丰收，库克真应该感谢中国

对于企业来说，这场百年不遇的疫情，其实就是一场大考。

只有在成绩公布的那一天，你才能看清楚这个企业的真正斤两。

事实证明，苹果的确是一个重量级的优等生。

美国时间 7 月 30 日，苹果公布了截至 2020 年 6 月 30 日第三财季业绩，这份成绩单可以用一个字来形容：秀。

其中，上个季度苹果的净利润为 112.53 亿美元，同比增长了 12%。

还记得前段时间 Apple Store 实体零售店中玻璃被砸、设备被抢吗？

与这样的利润表现相比，那点儿损失真不算什么。

一份优秀的的成绩单

来看看苹果在 Q3 的这份成绩单。

财报显示：

苹果 Q3 总营收为 596.83 亿美元，比去年同期的 538.09 亿美元，增长了 11%；

苹果 Q3 净利润为 112.53 亿美元，比去年同期的 100.44 亿美元，增长了 12%。

596.83 亿美元，是苹果在历年 Q3 财报中的最高营收记录。

不仅如此，即使是在新冠肺炎疫情的影响之下，苹果的营收和利润同比增长率的百分比依然超过两位数，的确是好成绩。

值得一提的是，这份成绩也远远超过了华尔街分析师的预期——此前，31 名华尔街分析师对苹果 Q3 营收的平均预期为 522.5 亿美元。

受此影响，苹果的股价也在美股盘后交易中大幅上涨，一度超过 5%，突破了过去 52 周的最高价格。

值得一提的是，在这 596.83 亿美元的营收中，来自 iPhone 的营收为 264.18 亿美元，去年同期为 259.86 亿美元。

按此计算，iPhone 的营收占比为 45.27%。

可见，在 Q3 财报中，苹果对 iPhone 的营收依赖再次减轻，其营收结构再次得到优化，这对苹果来说是一件好事。

对于这份财报，Tim Cook 点评称：

苹果公司第三财季业绩创下纪录，其推动力来自于产品和服务业务的两位数增长，并来自于所有地区业务的增长。

Tim Cook 还表示，在当前这个不确定时期，这种业绩表现证明了苹果的产品在客户生活中发挥的重要作用，也证明了苹果公司坚持不懈的创新精神。

听起来有点虚，但不算是假话。

Mac 和 iPad 是大功臣

在苹果的历届财报中，iPhone 都是重点关注对象。

但这次，iPhone 的营收占比虽然依旧强势，但它对整体营收增长的贡献很小，其营收同比增长率不到 2%，几乎可以忽略不计。

针对 iPhone 的表现，Tim Cook 评价称：超出预期。

他表示，在不同的国家，比如在美国，苹果的手机销量排行前两名，在英国排名前四的手机中，苹果占三个，在澳大利亚，排名前六的手机中苹果占五个——而在中国，iPhone 11 是销量最好的手机。

他强调，在不同的国家，苹果手机销量都领先。

至于最新发布的 iPhone SE，Tim Cook 表示，iPhone SE 早期销售数据显示销量比预测的要好，主要原因可能是今年的换机人数比去年的要多——iPhone SE 对于那些喜欢小屏幕的消费者非常有吸引力，加上超低价，让 iPhone SE 非常受欢迎。

他表示，尽管 iPhone SE 也对业绩有很大帮助，但 iPhone 11 依旧是销量最好的手机。

我们来看其他几个产品类别的营收表现：

来自于 Mac 的净营收为 70.79 亿美元，相比之下去年同期为 58.20 亿美元，同比增长率高达 21.6%；

来自于 iPad 的净营收为 65.82 亿美元，相比之下去年同期为 50.23 亿美元，同比增长率高达 31%；

来自于可穿戴设备、家居产品和配件的净营收为 64.50 亿美元，相比之下去年同期为 55.25 亿美元，同比增长 16.7；

来自于服务的净营收为 131.56 亿美元，相比之下去年同期为 114.55 亿美元，同比增长 14.8%，有所放缓。

可以看到到，所有产品类别的总营收都出现了增长。

其中，雷锋网观察到，Mac 和 iPad 这两个产品类别的增长表现比较引人注目，增长率都超过 20%。

对此，苹果公司 CEO Tim Cook 表示，库克表示，由于防疫封锁规定和远程学习的增加，疫情可能促进了 iPad 和 Mac 的销售——这非常容易理解。

但出人意料的是，苹果方面还表示，许多购买 iPad 和 Mac 的客户都是新客户。

另外，在本次财报中，来自于服务的营收增长有所放缓，这可能与疫情之下人们的消费行为有所减少相关。

可见，疫情对苹果来说，也是一把双刃剑，有正面影响，也有负面影响。

中国对苹果的重要性

每次苹果举行财报电话会议，Tim Cook 都免不了多次谈到中国。

这是因为，无论是消费端还是供应端，中国对苹果来说都是重要的，尤其是在供应端，这种重要性更为明显。

那么，苹果 Q3 在中国市场的表现如何呢？

如果按照地区来看，苹果在各个市场区域的营收表现如下：

美洲部门的净营收为 270.18 亿美元，相比之下去年同期为 250.56 亿美元；

欧洲部门净营收为 141.73 亿美元，相比之下去年同期为 119.25 亿美元；

大中华区净营收为 93.29 亿美元，相比之下去年同期为 91.57 亿美元；

日本部门净营收为 49.66 亿美元，相比之下去年同期为 40.82 亿美元；

亚太其他地区净营收为 41.99 亿美元，相比之下去年同期为 35.89 亿美元。

可以看到，苹果在各个区域的营收都出现了上涨，这是非常难得的成绩。

其中，在以中国市场为主的大中华区，在中国智能手机市场竞争异常激烈的情况下，苹果营收依然出现增长，的确是可圈可点。

当然，总体来看，欧美市场依然是苹果营收的大本营，美洲部门加上欧洲部门的营收占比高达 69.02%。

对比来看，大中华区的营收占比为 15.63%。

在财报电话会议中，Tim Cook 对中国市场进行了专门点评，他表示：

中国市场本季度增长 2%，中国相比其他国家受汇率影响的程度更大，大概是 400 基准点，以固定汇率计算，增长了大概 6%。iPhone 11 是大中华区销量最好的机型，我们对此非常骄傲…… 我们对这个业绩表现非常满意。

Tim Cook 还表示，在中国市场，iPad 销量也创下了六月份的新高，主要刺激因素是远程工作和学习，这和其他国家是一样的。

同时，本季度的 Mac 销量出现了两位数增长，服务业务也创下六月份新高。

值得一提的是，在中国市场，有 25% 购买 Mac 的客户是 Mac 的新客户，而购买 iPad 的中国市场用户中，新客户的占比甚至达到三分之二。

当然，如果从供应端来看的话，苹果旗下 iPhone、Mac 和 iPad 等产品在 Q3 的市场表现，也离不开中国在苹果产品的生产制造、供应链等方面的有力支撑。

所以这一次，Tim Cook 还真的应该感谢中国。

但苹果还面临不确定性

苹果的 Q3 表现，的确是超出预期。

基于对其股价的自信，苹果方面还宣布，公司董事会还批准了一项 1:4 的股票分割计划，目的是让更多投资者可以更容易地获得该公司的股票。

雷锋网 (公众号：雷锋网)获悉，经股票分割调整后的股票交易，将于 2020 年 8 月 31 日开始进行。

当然，尽管如此，在疫情之下，苹果也面临一些不确定性。

一个非常明显的体现是，在本次财报中，并未提供对 2020 财年第四财季的业绩展望。

另外，雷锋网特别关注到，在财报电话会议中，苹果公司 CFO Luca Maestri 也确认，苹果今年的新品，将会延迟数周时间。

毫无疑问，这正是疫情的影响。

值得一提的是，Tim Cook 也在财报电话会议中表示，iPad 和 Mac 本季度供应面临压力。

可见，尽管苹果在 Q3 的优秀表现，有赖于用户对 iPad 和 Mac 的产品需求旺盛——但如果供应跟不上需求，对苹果 Q4 财报表现来说，依然不是好事。

所谓祸福相依，大概就是这个道理。

不过，对于苹果来说，它在未来发展的另外一个隐忧，是美国政府。

尤其是在特朗普政府的执掌之下，中美关系已经收到前所未有的影响，这对苹果的总体供应链稳定和它在中国市场的表现来说，是一个不小的威胁。

另外，在美国，苹果也在面临美国国会在反垄断方面的发难，而美国总统特朗普本人更是表示，如果国会不做出实质性动作，他将会以行政名义出手。

又是一个潜在的威胁。

反过来看，无论是产品供应端，还是市场消费端，苹果则是实实在在地从中国的经济发展和疫情防控中受益，后者甚至在供应端起到了支撑作用。

这一点，Tim Cook 恐怕比谁都明白。