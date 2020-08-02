首页
辣品
IT圈
白天
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

苹果大丰收，库克真应该感谢中国

2020/8/2 12:50:06 来源：雷锋网 作者：李帅飞 责编：远洋
评论：

对于企业来说，这场百年不遇的疫情，其实就是一场大考。

只有在成绩公布的那一天，你才能看清楚这个企业的真正斤两。

事实证明，苹果的确是一个重量级的优等生。

美国时间 7 月 30 日，苹果公布了截至 2020 年 6 月 30 日第三财季业绩，这份成绩单可以用一个字来形容：秀。

其中，上个季度苹果的净利润为 112.53 亿美元，同比增长了 12%。

还记得前段时间 Apple Store 实体零售店中玻璃被砸、设备被抢吗？

与这样的利润表现相比，那点儿损失真不算什么。

一份优秀的的成绩单

来看看苹果在 Q3 的这份成绩单。

财报显示：

  • 苹果 Q3 总营收为 596.83 亿美元，比去年同期的 538.09 亿美元，增长了 11%；

  • 苹果 Q3 净利润为 112.53 亿美元，比去年同期的 100.44 亿美元，增长了 12%。

596.83 亿美元，是苹果在历年 Q3 财报中的最高营收记录。

不仅如此，即使是在新冠肺炎疫情的影响之下，苹果的营收和利润同比增长率的百分比依然超过两位数，的确是好成绩。

值得一提的是，这份成绩也远远超过了华尔街分析师的预期——此前，31 名华尔街分析师对苹果 Q3 营收的平均预期为 522.5 亿美元。

受此影响，苹果的股价也在美股盘后交易中大幅上涨，一度超过 5%，突破了过去 52 周的最高价格。

值得一提的是，在这 596.83 亿美元的营收中，来自 iPhone 的营收为 264.18 亿美元，去年同期为 259.86 亿美元。

按此计算，iPhone 的营收占比为 45.27%。

可见，在 Q3 财报中，苹果对 iPhone 的营收依赖再次减轻，其营收结构再次得到优化，这对苹果来说是一件好事。

对于这份财报，Tim Cook 点评称：

苹果公司第三财季业绩创下纪录，其推动力来自于产品和服务业务的两位数增长，并来自于所有地区业务的增长。

Tim Cook 还表示，在当前这个不确定时期，这种业绩表现证明了苹果的产品在客户生活中发挥的重要作用，也证明了苹果公司坚持不懈的创新精神。

听起来有点虚，但不算是假话。

Mac 和 iPad 是大功臣

在苹果的历届财报中，iPhone 都是重点关注对象。

但这次，iPhone 的营收占比虽然依旧强势，但它对整体营收增长的贡献很小，其营收同比增长率不到 2%，几乎可以忽略不计。

针对 iPhone 的表现，Tim Cook 评价称：超出预期。

他表示，在不同的国家，比如在美国，苹果的手机销量排行前两名，在英国排名前四的手机中，苹果占三个，在澳大利亚，排名前六的手机中苹果占五个——而在中国，iPhone 11 是销量最好的手机。

他强调，在不同的国家，苹果手机销量都领先。

至于最新发布的 iPhone SE，Tim Cook 表示，iPhone SE 早期销售数据显示销量比预测的要好，主要原因可能是今年的换机人数比去年的要多——iPhone SE 对于那些喜欢小屏幕的消费者非常有吸引力，加上超低价，让 iPhone SE 非常受欢迎。

他表示，尽管 iPhone SE 也对业绩有很大帮助，但 iPhone 11 依旧是销量最好的手机。

我们来看其他几个产品类别的营收表现：

  • 来自于 Mac 的净营收为 70.79 亿美元，相比之下去年同期为 58.20 亿美元，同比增长率高达 21.6%；

  • 来自于 iPad 的净营收为 65.82 亿美元，相比之下去年同期为 50.23 亿美元，同比增长率高达 31%；

  • 来自于可穿戴设备、家居产品和配件的净营收为 64.50 亿美元，相比之下去年同期为 55.25 亿美元，同比增长 16.7；

  • 来自于服务的净营收为 131.56 亿美元，相比之下去年同期为 114.55 亿美元，同比增长 14.8%，有所放缓。

可以看到到，所有产品类别的总营收都出现了增长。

其中，雷锋网观察到，Mac 和 iPad 这两个产品类别的增长表现比较引人注目，增长率都超过 20%。

对此，苹果公司 CEO Tim Cook 表示，库克表示，由于防疫封锁规定和远程学习的增加，疫情可能促进了 iPad 和 Mac 的销售——这非常容易理解。

但出人意料的是，苹果方面还表示，许多购买 iPad 和 Mac 的客户都是新客户。

另外，在本次财报中，来自于服务的营收增长有所放缓，这可能与疫情之下人们的消费行为有所减少相关。

可见，疫情对苹果来说，也是一把双刃剑，有正面影响，也有负面影响。

中国对苹果的重要性

每次苹果举行财报电话会议，Tim Cook 都免不了多次谈到中国。

这是因为，无论是消费端还是供应端，中国对苹果来说都是重要的，尤其是在供应端，这种重要性更为明显。

那么，苹果 Q3 在中国市场的表现如何呢？

如果按照地区来看，苹果在各个市场区域的营收表现如下：

  • 美洲部门的净营收为 270.18 亿美元，相比之下去年同期为 250.56 亿美元；

  • 欧洲部门净营收为 141.73 亿美元，相比之下去年同期为 119.25 亿美元；

  • 大中华区净营收为 93.29 亿美元，相比之下去年同期为 91.57 亿美元；

  • 日本部门净营收为 49.66 亿美元，相比之下去年同期为 40.82 亿美元；

  • 亚太其他地区净营收为 41.99 亿美元，相比之下去年同期为 35.89 亿美元。

可以看到，苹果在各个区域的营收都出现了上涨，这是非常难得的成绩。

其中，在以中国市场为主的大中华区，在中国智能手机市场竞争异常激烈的情况下，苹果营收依然出现增长，的确是可圈可点。

当然，总体来看，欧美市场依然是苹果营收的大本营，美洲部门加上欧洲部门的营收占比高达 69.02%。

对比来看，大中华区的营收占比为 15.63%。

在财报电话会议中，Tim Cook 对中国市场进行了专门点评，他表示：

中国市场本季度增长 2%，中国相比其他国家受汇率影响的程度更大，大概是 400 基准点，以固定汇率计算，增长了大概 6%。iPhone 11 是大中华区销量最好的机型，我们对此非常骄傲…… 我们对这个业绩表现非常满意。

Tim Cook 还表示，在中国市场，iPad 销量也创下了六月份的新高，主要刺激因素是远程工作和学习，这和其他国家是一样的。

同时，本季度的 Mac 销量出现了两位数增长，服务业务也创下六月份新高。

值得一提的是，在中国市场，有 25% 购买 Mac 的客户是 Mac 的新客户，而购买 iPad 的中国市场用户中，新客户的占比甚至达到三分之二。

当然，如果从供应端来看的话，苹果旗下 iPhone、Mac 和 iPad 等产品在 Q3 的市场表现，也离不开中国在苹果产品的生产制造、供应链等方面的有力支撑。

所以这一次，Tim Cook 还真的应该感谢中国。

但苹果还面临不确定性

苹果的 Q3 表现，的确是超出预期。

基于对其股价的自信，苹果方面还宣布，公司董事会还批准了一项 1:4 的股票分割计划，目的是让更多投资者可以更容易地获得该公司的股票。

雷锋网 (公众号：雷锋网)获悉，经股票分割调整后的股票交易，将于 2020 年 8 月 31 日开始进行。

当然，尽管如此，在疫情之下，苹果也面临一些不确定性。

一个非常明显的体现是，在本次财报中，并未提供对 2020 财年第四财季的业绩展望。

另外，雷锋网特别关注到，在财报电话会议中，苹果公司 CFO Luca Maestri 也确认，苹果今年的新品，将会延迟数周时间。

毫无疑问，这正是疫情的影响。

值得一提的是，Tim Cook 也在财报电话会议中表示，iPad 和 Mac 本季度供应面临压力。

可见，尽管苹果在 Q3 的优秀表现，有赖于用户对 iPad 和 Mac 的产品需求旺盛——但如果供应跟不上需求，对苹果 Q4 财报表现来说，依然不是好事。

所谓祸福相依，大概就是这个道理。

不过，对于苹果来说，它在未来发展的另外一个隐忧，是美国政府。

尤其是在特朗普政府的执掌之下，中美关系已经收到前所未有的影响，这对苹果的总体供应链稳定和它在中国市场的表现来说，是一个不小的威胁。

另外，在美国，苹果也在面临美国国会在反垄断方面的发难，而美国总统特朗普本人更是表示，如果国会不做出实质性动作，他将会以行政名义出手。

又是一个潜在的威胁。

反过来看，无论是产品供应端，还是市场消费端，苹果则是实实在在地从中国的经济发展和疫情防控中受益，后者甚至在供应端起到了支撑作用。

这一点，Tim Cook 恐怕比谁都明白。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果库克

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用