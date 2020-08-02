2000年到2020年，小张变成了老张。

但对于我国卫星定位导航事业来说，则是第一颗北斗导航试验卫星发射到北斗三号“收官之星”升空成功最不容易的20年。55颗卫星悬挂深空，“中国的北斗”终于一跃成为“世界的北斗”。

在卫星定位导航领域，一直流行一句话：北斗的应用，只受限于个人的想象力。

足见北斗对我们国民经济发展的重大意义和后发潜力。

在经历了今年6月23日那一声铿锵有力的点火指令后，搭载着北斗三号导航定位卫星的长征3号乙火箭一飞冲天，直达苍穹。7月31日，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式举行。

这一次，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式，宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。

“这意味这北斗卫星导航系统进入到全球应用的新阶段，服务的广泛性发生了本质改变。”千寻位置CEO陈金培告诉雷锋网。千寻位置是北斗高精度定位应用的最大平台，致力于提供时空智能基础设施。

与之相对应的，我们还关注这一事件的背后影响，即围绕着卫星导航的产业链的发展，基于时空能力的新业态的重构。

不出意外，“北斗+”将成为火热的新基建下的重要赛道。

北斗精度在提高，就像一部“眼睛进化史”

从某种意义上看，北斗的前期发射及这次全球组网的实现，让我国的时空能力都整体上了一个巨大的台阶。

一直以来，卫星导航定位系统都是典型的“国之重器”，就像水电和公路一样，一直是社会建设的基础保障。但是在全球范围内，建成此系统的，一只手可以数的出来。

卫星导航系统简称为GNSS系统，有4位VIP会员，分别是GPS（美国）、GLONASS系统（俄罗斯）、伽利略系统（欧盟）、北斗卫星导航定位系统（中国自主建设）。

在相当长的时间内，我国的卫星导航定位方面一直处于空白，需要依赖美国的GPS系统。

怀揣着“发展自己的导航系统”这个梦想，才有了后来的北斗。日本、印度都在打造自己的导航定位系统，但是范围有限，且依赖GPS。

精度，一直是卫星导航定位系统的命门，也是它之所以被广泛应用于军事经济领域的理由。依靠北斗的这种精度，大型车辆的定位和监控、农业现代化中的控制系统、海洋渔业通信、火灾地震救援、军事目标打击、野生动物保护都有了重要利器。

航天科技集团五院北斗三号卫星总设计师陈忠贵此前提到，北斗导航系统面向国家安全、社会经济发展、人民生活提供时间基准、空间位置基准，对国家的重要性和人民生活的影响程度非常大。

“作为基础标准的时间和空间信息，如果由别人提供，安全感何来？”陈忠贵表示。

千寻位置一直是这个领域的重度活跃玩家。据悉，其基于北斗卫星导航系统和自主建设和运营的2600多座北斗地基增强站，构成了国家北斗地基增强系统“全国一张网”，接收北斗卫星信号，实时计算卫星定位误差，已经为数以亿计的用户提供厘米级定位、毫米级感知和纳秒级授时的时空智能服务。

千寻位置CEO陈金培对雷锋网提到，我国北斗应用将进入“新的时代”，在汽车、手机、无人机等各类智能设备上得到应用。

他补充提及，有了对时空更高分辨率的感知后，北斗不仅仅是部署于高空的卫星导航系统，它更是和每一位老百姓息息相关的国家重大时空基础设施。此前，使用北斗卫星导航的手机、汽车等产品还会收到区域的限制。现在，在全球范围内，北斗卫星导航系统的使用体验、稳定性、可靠性都大大提升。

2020，北斗“战斗值”增强，大规模应用元年

北斗三号全球系统组网完成后，“全国一张网”持续推进，基站能力增强。在产业界，一大批概念公司将受益，尤其是芯片和终端产业将拓宽自己的产业链条，其服务的广泛性也发生了本质变化。

这实际上解决的不仅是一个“成本和门槛”的问题，更是一个自信心的问题。

雷锋网注意到，GPS导航定位系统比北斗早建设大约20年，20年的技术鸿沟不是一朝一夕能够填补的，GPS系统的应用和技术都已经非常的成熟。

这带来一个简单又残酷的事实是：GPS的芯片比北斗芯片的价格要便宜很多。

“用不起”——很长时间制约着北斗的发展，而“不敢用、不想用”才是制约北斗发展的最基本的原因。虽然从诞生到现在，我们已经从很多方面验证了北斗的精度和可靠性，完全不输GPS卫星导航定位系统，但人们对北斗仍有种种的质疑。

而今年，北斗从区域走向全球，拓宽了自己的“视野”，“战斗值”增强，加之我国的芯片技术、算法技术进一步自主可控，以及基于位置的需求飞涨，2020年势必成为北斗大规模应用的元年。

基于北斗高精度时空网络，无人机可以实现在田间地头精准喷洒农药，减少用药量。

目前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员超过50万人。截至2019年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为46家。

《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2019年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值近3450亿元，较2018年增长14.4%，已连续9年保持两位数的增长。

陈金培认为，北斗将是智能网联汽车的基础设施，包括道路建设方、汽车制造商，各类设备和应用开发商等都会参与。

预计，今年将有数款搭载千寻位置北斗高精度定位的汽车量产发布，除了单车本身能实现精准定位外，同时也为智能驾驶的车路协同（V2X）提供高精度定位和授时能力。

而在全国，超过2万台无人机已经集成了千寻位置的北斗高精度定位能力，在全国各地进行农药喷洒、电网巡检等作业。北斗也已经覆盖众多主流智能手机。根据千寻位置的数据，目前北斗加速定位服务已服务近6亿用户，大幅减少用户初始定位时间。

时空智能提速，智慧城市迎来“临门一脚”

可见，天上好用，地上用好——北斗真的做到了。

北斗的发展史，已经无可争议地成为我国地理信息技术崛起的标记。

从第一代太阳帆板等核心产品的国产化，到第二代打破了国外的技术封锁，攻克了以导航卫星总体技术、高精度星载原子钟等为代表的多项关键技术，再到第三代形成了具有自主知识产权的星间链路网络协议、自主定轨、时间同步等系统方案，填补了国内空白······

北斗导航系统铸造了“中国灵魂”，在家国意义上占据诸多重要的位置。

曾经，铁路、公路、水电煤对现实世界的运转做了最好的支撑，而今天和未来，时空网、互联网和计算网就是“数字中国”的新的基础设施，数据带上时空标记、经过高效传输和智能处理，数字世界的比特和物理世界的夸克才能更完整地融合。

对于如火如荼的智慧城市建设而言，北斗更是献上了智慧前的“临门一脚”。

依然是以千寻位置为例，其基于时空大脑，已经将浙江德清主城区的地图精度提高到亚米级，摄像头可以精细化到把车道信息都完全展现出来。在对车流的精准分析基础上，还可以做一些重点车辆的通行，比如急救车、消防车、警车等等，再配合红绿灯优化配置方案，可以保证重点车辆快速通行，快速解决城市应急事件。眼下，越来越多的城市开始重视这样的“时空智能”能力，东到绍兴上虞，西至重庆长寿。

同样，对于解决城市最后一公里交通难题的共享单车而言，“智能调度”是个核心老大难题，这背后需要对单车的空间位置具备更高分辨率的感知。据悉，哈罗出行就联合千寻位置研发了“车辆高精度定位及电子围栏停车技术”，确保车辆在指定位置正常落锁。

可见，城市的组件被进一步细分，这对单体智能走向整体智能提供了从顶层设计到细节运营的思路，“新基建”里的5G、AI、云计算等元素获得加速度后，时间基准和空间基准也将在北斗全球组网大背景下，在多产业得到应用。

北斗下中国体格，也得以更强壮。