荣耀 9A/9S 在印度上市：不支持谷歌服务，售价 930 元 / 610 元

8 月 2 日消息，据外媒报道，荣耀在印度市场推出两款实惠机型荣耀 9A 和荣耀 9S，这两款机型将于 8 月 6 日正式开售。

荣耀 9A 是该一款入门型手机，采用 6.3 英寸 HD+（1600×720）水滴屏，联发科 Helio P22 芯片组，搭配 3GB 内存和 64GB 存储空间，同时支持 microSD 卡，最高支持 512GB。内置 5000mAh 的大容量电池，micro-USB 接口，可以做移动电源使用，并支持反向充电（5V/1.2A）。

该机搭载三摄像头，包括 1300 万像素 f/1.8 主摄像头、500 万像素超广角摄像头和 200 万像素深度传感器。前面有一个 800 万像素的自拍摄像头，支持后置指纹识别，运行基于 Android 10 的 Magic UI 3.1，然而该机缺乏对谷歌服务和应用的支持。

荣耀 9A 的其它功能包括 3.5 毫米耳机插孔、88 分贝扬声器与派对模式，以及 NFC。重量只有 185 克，厚度为 9.04 毫米，没有摄像头凸起。颜色包括幻影蓝和午夜黑。

荣耀 9A 的售价为 9999 印度卢比（约合人民币 930 元），预购期间售价为 8999 印度卢比（约合人民币 840 元）。

荣耀 9S 定位更低，采用 5.45 英寸的 HD + 屏幕，搭载联发科 Helio P22 芯片组，2GB 的 RAM 和 32GB 的内部存储，还有一个专门的 microSD 卡插槽。在相机方面，该机后置 800 万像素摄像头，前置 500 万像素的自拍摄像头。

荣耀 9S 内置 3020mAh，不支持指纹识别，只支持人脸解锁。配备了 AppGallery 作为默认的应用商店，也不支持 Google Play Store 或 Google Play 服务。

IT之家了解到，荣耀 9S 的售价为 6499 印度卢比（约合人民币 610 元），预购期间售价为 5499 印度卢比（约合人民币 510 元）。