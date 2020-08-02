国务院审议通过！“集成电路”正式成为一级学科

IT之家 8 月 2 日消息 据证券时报网报道披露，7 月 30 日，国务院学位委员会会议投票通过集成电路专业将作为一级学科，并将从电子科学与技术一级学科中独立出来的提案。集成电路专业拟设于新设的交叉学科门类下，待国务院批准后，将与交叉学科门类一起公布。

早在去年 10 月 8 日，工信部公布了一份答复政协《关于加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的提案》的函，函中工信部尤其指出了要 “推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院。”

据《中国集成电路产业人才白皮书（2017-2018）》数据，到 2020 年集成电路产业总需求量 72 万人，2017 年的人才总数是 40 万人，但现状是，每年集成电路专业毕业生总供给数量大概只有 3 万人，目前人才缺口在 30 万左右。

IT之家了解到，根据《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》，学科目录分为学科门类、一级学科（本科教育中称为 “专业类”）和二级学科（本科专业目录中为 “专业”）三级。学科门类和一级学科是国家进行学位授权审核与学科管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据，二级学科是学位授予单位实施人才培养的参考依据。其中，一级学科是具有共同理论基础或研究领域相对一致的学科集合，每 10 年进行一次调整。