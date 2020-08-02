微软：Win10 版本 2004 大部分问题已解决

IT之家8月2日消息 外媒 Windows Latest 报道，5 月底，微软推送了 Windows 10 版本 2004（又称 2020 Windows 10 更新五月版），其中有很多重要的改进和新功能，比如云重置。微软还在 Windows 搜索和新一代图形驱动程序模型（WDDM）中更好的支持内存管理。

由于许多 PC 用户仍在等待 Windows 10 版本 2004 推送，或为兼容性问题而苦恼，现在该操作系统终于获得了近段时间困扰用户的两大 BUG 的修复。

解决方案包含在微软可选的 Windows 10 KB4568831 更新补丁中，现在使用 “下载和安装”选项的用户可以使用。

该可选的补丁是一个巨大的版本，其解决了 Windows 10 版本 2004 更新中的多个问题，微软还确认，该功能更新将在 8 月的星期二补丁日面向更多硬件配置推送。

微软表示，已经解决了蓝牙 Realtek 驱动程序同时连接鼠标、键盘或耳机等多个设备的问题。此外，还修复了重新启用对英特尔 iGPU 可变刷新率的支持的 Bug。

微软还计划在 8 月中旬解决旧版 Nvidia GPU 驱动程序的问题，因此很可能在下一个星期二补丁日推出的版本中包含修复内容。

IT之家获悉，其他已解决的问题清单包括 DISM 命令工具、Thunderbolt Dock 扩展坞、本地安全认证子系统服务、IME 拼音输入法、OneDrive 桌面应用和 Always Connected 设备修复。

然而，用户仍应期待解决 Windows 10 版本 2004 中另外的一些错误，微软目前正在调查 Conexant ISST/Synaptics 音频驱动程序和网络适配器的问题。

坏消息是，对于使用 aksfridge.sys 或 aksdf.sys 的应用程序或驱动程序的设备来说，阻止升级也将保持不变。

值得注意的是，微软正在扩大 Windows 10 版本 2004 的推送范围，将达到结束支持的设备也纳入其中。

换句话说，运行 Windows 10 版本 1709、1809 甚至 1903 的设备很可能会被优先考虑，因为这些操作系统版本将在今年晚些时候收到最后的安全更新。