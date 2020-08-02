粉丝等不及，3D 打印微软 “Surface Duo”黑色版过把瘾

IT之家8月2日消息 微软 Surface Duo 已经让粉丝和用户等待了太久 , 虽然在 2019 年 10 月发布，但对于 “Surface Phone”的追踪至少有 4 年的发展。现在有消息称，微软 Surface Duo 将在 8 月份上市，但对于 Surface Duo 粉丝 @Joshua The Son of Nun 来说，这实在是太漫长的等待了，于是他决定自己动手进行 3D 打印 “Surface Duo”。

当然该 “Surface Duo”设备是非功能性的，只是外观设计上很像，这项工作也确实让他对微软在创造 Surface Duo 奇特铰链时有了新的认识。

Joshua The Son of Nun表示，它具有3D打印的铰链，并且可以三折。这次还用树脂打印机打印了较小的部分。Joshua 还强调，Surface Duo真正的铰链将是一个机械奇迹。它们需要从一边转到另一边传输数据和电力支持，并且需要有张力系统来同步铰链，并防止它翻转打开/关闭。

IT之家根据爆料获悉，微软Surface Duo预计搭载骁龙855、6GB内存、64GB/128GB/256GB存储，配置两个5.6英寸分辨率为1800 x 1350的AMOLED显示屏，支持屏幕指纹识别，后置1100万像素相机，还包括3460mAh的电池。微软Surface Duo不支持5G、无线充电或NFC功能。