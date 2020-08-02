发布在即：Moto G9 Plus 通过 FCC 认证

摩托罗拉 Moto G 系列是最受欢迎的入门智能手机系列之一。然而，近年来由于来自中国厂商的激烈竞争，该系列开始在亚洲逐渐消失，但是它在其它地区仍然表现强劲。现在，随着 Moto G9 Plus 通过 FCC 批准认证，摩托罗拉这款新机或许会很快发布。

即将发布的摩托罗拉 Moto G9 Plus 在最新曝光之前已经出现了两次。最初，这款 4GB RAM+ 128GB 存储配置的手机在零售商处的售价为 227.15 欧元，约 1865 元。还被曝它支持 30W 快速充电，电池容量为 4,700mAh，近期通过了德国莱茵 TUV 认证。

新的 FCC 清单则显示，其型号为 XT2087-1。除适用于不同市场的充电器 - SC-301、SC-302、SC-303、SC-305、SC-306、SC-307 和 SC-309 外，它还揭示了电池型号为 MG50。

据悉，Moto G9 Plus 是 Moto G8 Plus 的继任者。2019 年 10 月 25 日摩托罗拉在欧洲市场推出了 Moto G8 Plus，它的售价是 239 英镑（269 欧元），约合人民币 2170 元，仅在欧洲上市。

除上述信息外，关于即将推出的 Moto G9 Plus 的信息目前还知道得不多，我们预计有关该手机的更多细节将在推出前的几天内出现。