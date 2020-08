IT之家 8 月 2 日消息 今日,A 站 2020 UP 主见面会上,A 站总经理兼快手二次元垂类负责人文旻宣布,A 站正式发布签约 UP 主直播分成 “二八计划”。从 8 月下旬开始,A 站所有签约 UP 主将享受 “二八分、包税、秒提”等扶持,80% 的直播打赏将直接分给 UP 主,A 站只保留 20% 作为必要的运营成本。

此外,A 站还推出 “AVI 联盟计划”将自有 IP 偶像化,精选合作 IP 包括个人以及 MCN 进行官方政策扶持,促进 VUP 收入提升,增强内容呈现效果,降低内容生产门槛,全方位助益 VUP 行业健康发展。

IT之家了解到,A 站还称,平台核心二次元内容生产量和消费量均实现爆发式增长,自去年 5.7 亿超级 UP 主扶持计划实施以来,A 站持续吸引众多优秀 UP 主入驻,内容生产空前繁荣,通过为粉丝提供优质作品,UP 主收入节节攀升。UP 主同比增长 90%,稿件同比增长 79%,粉丝数同比增长 172%,签约金支付同比增长 155%,视频打赏同比增长 810%,流量分成同比增长 345%。