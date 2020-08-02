干货科普：大火的「对象存储」到底是什么

上期文章（链接：关于存储技术的最强入门科普），小枣君给大家详细介绍了数据存储技术的基本知识，其中重点对DAS、SAN和NAS技术进行了对比分析。

我们知道，在很长的一段时间里，这三种架构几乎统治了数据存储市场。所有行业用户的数据存储需求，都是在这三者中进行选择。

然而，随着时代的发展，一种新的数据存储形态诞生，开始挑战前面三者的垄断地位。

没错，它就是云计算时代存储技术的新网红——对象存储。

哈哈，也许搞着搞着，对象就有了呢！

对象存储，也称为“面向对象的存储”，英文是Object-based Storage。现在很多云厂商，也直接称之为“云存储”。

不同的云厂商对它有不同的英文缩写命名。例如阿里云把自家的对象存储服务叫做OSS，华为云叫OBS，腾讯云叫COS，七牛叫Kodo，百度叫BOS，网易叫NOS……五花八门，反正都是一个技术。

之前小枣君介绍过，DAS和SAN是基于物理块的存储方式，而NAS是基于文件的存储方式。

在DAS和SAN中，存储资源就像一块一块的硬盘，直接挂载在主机上，我们称之为块存储。

而在NAS中，呈现出来的是一个基于文件系统的目录架构，有目录、子目录、孙目录、文件，我们称之为文件存储。

文件存储的最大特点，就是所有存储资源都是多级路径方式进行访问的。例如：

C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat\WeChat.exe

\\NJUST-Server\学习资料\通信原理\第一章作业.doc

20世纪末，随着互联网的爆发，数据存储需求发生了两个重大的变化。



第一，就是数据量爆炸式增长。

原因我就不用说了吧？大家可以瞅瞅自己的硬盘，都藏了些什么。

Web应用的崛起、社交需求的刺激，极大地推动了多媒体内容的创作和分享。人们开始上传大量的照片、音乐、视频，加剧了数据量的爆发。

此外，信息技术的发展、企业数字化的落地，也产生了大量的数据，不断吞食着存储资源。

第二，是非结构化数据的占比显著增加。



什么是非结构化数据？

举个例子大家就明白了。我们经常做的excel表格，姓名、身高、体重、年龄、性别，这种用二维表结构可以进行逻辑表达的数据，就是结构化数据。

结构化数据

而图像、音频、视频、word文章、演示胶片这样的数据，就是非结构化数据。

根据此前的预测，到2020年（也就是今年），全球数据总量的80%，将是非结构化数据。

面对这两大趋势，因为本身技术和架构的限制，DAS、SAN和NAS无法进行有效应对。

于是，专家们就搞出了对象存储。

虽然我们说对象存储是新网红，但实际上它诞生的时间并不算短。早在1996年，美国卡内基梅隆大学就将对象存储作为一个研究项目提出来。随后，加州大学伯克利分校也有推出类似的项目。

2002年，Filepool公司推出了基于内容可寻址技术的Centera系统，算是比较早期的对象存储系统。

2006年，美国Amazon公司发布AWS S3（Simple Storage Service）服务，正式将对象存储作为一项云存储服务，引入云计算领域，从此开启了对象存储的黄金时代。

S3几乎成为对象存储的事实标准

各厂家基本上都会兼容S3



▉ 对象存储和块存储、文件存储的区别

说了半天，对象存储到底是一个什么样的技术？它和块存储、文件存储有什么区别？

首先，第一点，千万不要去看百度百科上面“对象存储”的定义，否则，你可能会怀疑人生。

想要了解对象存储，最简单直接的办法，就是从实际使用体验上进行对比。

对象存储的底层硬件介质，依然是硬盘，和块存储、文件存储没有区别。

而对象存储架构在底层硬件之上的系统，和两者完全不同。（下文会详细介绍系统架构）

不同的软件，带来了完全不同的使用体验：

块存储，操作对象是磁盘。存储协议是SCSI、iSCSI、FC。

以 SCSI 为例，主要接口命令有 Read/Write/Read Capacity/Inquiry 等等。

文件存储，操作对象是文件和文件夹。存储协议是NFS、SAMBA（SMB）、POSIX等。



以NFS（大家应该都用过“网上邻居”共享文件吧？就是那个）为例，文件相关的接口命令包括：READ/WRITE/CREATE/REMOVE/RENAME/LOOKUP/ACCESS 等等，文件夹相关的接口命令包括：MKDIR/RMDIR/READDIR 等等。

对象存储，主要操作对象是对象（Object）。存储协议是S3、Swift等。



以 S3 为例，主要接口命令有 PUT/GET/DELETE 等。

看出来了吧？接口命令非常简洁，没有那种目录树的概念。

在对象存储系统里，你不能直接打开/修改文件，只能先下载、修改，再上传文件。（如果大家用过百度网盘或ftp服务，一定可以秒懂。）

▉ 对象存储中的数据组成

对象存储呈现出来的是一个“桶”（bucket），你可以往“桶”里面放“对象（Object）”。这个对象包括三个部分：Key、Data、Metadata。

Key

可以理解文件名，是该对象的全局唯一标识符（UID）。

Key是用于检索对象，服务器和用户不需要知道数据的物理地址，也能通过它找到对象。这种方法极大地简化了数据存储。

下面这行，就是一个对象的地址范例：

看上去就是一个URL网址。如果该对象被设置为“公开”，所有互联网用户都可以通过这个地址访问它。

Data

也就是用户数据本体。这个不用解释了。

Metadata

Metadata叫做元数据，它是对象存储一个非常独特的概念。



元数据有点类似数据的标签，标签的条目类型和数量是没有限制的，可以是对象的各种描述信息。

举个例子，如果对象是一张人物照片，那么元数据可以是姓名、性别、国籍、年龄、拍摄地点、拍摄时间等。

元数据可以有很多



在传统的文件存储里，这类信息属于文件本身，和文件一起封装存储。而对象存储中，元数据是独立出来的，并不在数据内部封装。

元数据的好处非常明显，可以大大加快对象的排序，还有分类和查找。

▉ 对象存储的架构

对象存储的架构是怎样的呢？如下图所示，分为3个主要部分：



对象存储的简单架构示意图

OSD对象存储设备



这是对象存储的核心，具有自己的CPU、内存、网络和磁盘系统。它的主要功能当然是存储数据。同时，它还会利用自己的算力，优化数据分布，并且支持数据预读取，提升磁盘性能。

MDS元数据服务器



它控制Client和OSD的交互，还会管理着限额控制、目录和文件的创建与删除，以及访问控制权限。



Client客户端

提供文件系统接口，方便外部访问。



根据上面的架构可以看出，对象存储系统可以是一个提供海量存储服务的分布式架构。

▉ 对象存储的优点

对象存储的优点很多，简单归纳如下：



容量无限大

对象存储的容量是EB级以上。EB有多大？大家的硬盘普遍是TB级别。1EB约等于1TB的一百万倍，请自行脑补...

对象存储的所有业务、存储节点采用分布式集群方式工作，各功能节点、集群都可以独立扩容。从理论上来说，某个对象存储系统或单个桶（bucket），并没有总数据容量和对象数量的限制。

换句话说，只要你有足够的money，服务商就可以不停地往架构里增加资源，这个存储空间就是无限的。

你可以根据自身需求购买相应大小的对象存储空间。如果需要调整大小，也是支持弹性伸缩的，你不要进行数据迁移和人工干预。



数据安全可靠



对象存储采用了分布式架构，对数据进行多设备冗余存储（至少三个以上节点），实现异地容灾和资源隔离。



根据云服务商的承诺，数据可靠性至少可以达到99.999999999%（不用数了，一共11个9）。这意味着，1000亿个文件里，每月最多只会有1个文件发生数据丢失。这比一个人被陨石击中的概率还要小143000倍。

数据访问方面，所有的桶和对象都有ACL等访问控制策略，所有的连接都支持SSL加密，OBS系统会对访问用户进行身份鉴权。因为数据是分片存储在不同硬盘上的，所以即使有坏人偷了硬盘，也无法还原出完整的对象数据。

使用方便



对于用户来说，对象存储是一个非常方便的存储方式。



很多人把它比喻为“代客泊车”，你只需要把车扔给他，他给你一个凭证，你通过凭证取车就可以了。你不需要知道车库的布局，也不需要自己去费力停放。

数据的存取方法也非常灵活多样。除了前面说的可以使用网页（基于http）直接访问之外，大部分云服务提供商都有自己的图形化界面客户端工具，用户存取数据就像用网盘一样。

腾讯云的对象存储工具界面



事实上，大部分的对象存储需求，并不是个人用户买来当网盘用，而且企业或政府用户用于系统数据存储。例如网站、App的静态图片、音频、视频，还有企业系统的归档数据等。

像这种数据，是通过程序内部的接口调用的。对象存储提供开放的REST API接口。程序员在开发应用时，直接把存储参数写进代码，就可以通过API接口调用对象存储里的数据。相比文件存储那一串串的路径，对象存储要方便很多。

▉ 对象存储的应用场景

目前国内有大量的云服务提供商，他们把对象存储当作云存储在卖。

他们通常会把存储业务分为3个等级，即标准型、低频型、归档型。对应的应用场景如下：



标准类型：移动应用 | 大型网站 | 图片分享 | 热点音视频

低频访问类型：移动设备 | 应用与企业数据备份 | 监控数据 | 网盘应用



归档类型：各种长期保存的档案数据 | 医疗影像 | 影视素材



根据估算，目前全球互联网70%以上的热点数据是保存在对象存储系统中的。

对象存储虽然看上去很好很强大，但也不是没有缺点。它最大的缺点，和它的工作模式有关。



它是那种把整个数据取出来，修改，再放回去的模式，不支持直接在存储上修改，哪怕只是加一行数据，都不行。所以，它不适合存储需要频繁擦写的数据（例如关系型数据库的数据）。



在数据的一致性保证上，对象存储也存在先天的不足。不过，据说目前技术上已经有了很大改进。