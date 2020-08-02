Palm Pre ：它是首款无线充电手机，也是雷军十多年前的最爱

2007 年苹果第一代 iPhone 横空出世，2008 年谷歌第一款采用 Android 系统的 HTC Dream 随「梦想」登场，而急于证明自己的 Palm 在 2009 年带着新机 Pre 姗姗来迟。最后这款看似不相关的机型，背后却有一个悲伤的故事。现如今 iOS 和 Andriod 发展得如日中天，但 Palm 在被惠普收购之后惨淡收场。

小米科技创始人、董事长雷军在之前发布了一条微博，有一款十多年前就支持无线充电的手机让他觉得很神奇，更是他最喜欢的一部手机，而这款手机就是 Palm Pre。虽然这条微博有些许暗示性的宣传，但却给极客博物馆提供了一个好选择。本期极客博物馆，极客之选就带来大家回顾这款雷军十多年最爱的手机——Palm Pre。

小众的 Palm

Palm 的中文名称叫做奔迈，这个品牌在国内相对比较小众，起码在我看来它比黑莓要小众。它是一家致力于掌上电脑开发的公司，Pilot 系列非常成功，但大部分国内用户开始接触到这个品牌则是它的手机产品系列——Treo。Palm 的定位与黑莓有类似，都采用了横向屏幕和 QWERTY 全键盘的设计，这也是彼时 PDA 产品的标准搭配，正因为面向商务人士的定位以及不便宜的价格，所以它在国内市场的知名度并不是很高。

更多人了解到 Palm，应该是在惠普斥资 12 亿美元收购它之后。从 Palm Pre 这款产品开始，Palm 的产品已经开始转型向更大众化的消费者靠拢，随之一起发布的 webOS 也有着相当领先设计理念，起码在当时它做的要比 iOS 和 Android 都更出色。webOS 的很多交互设计及理念都是非常超前的，直到现在我们依旧可以在 iOS 和 Android 系统上看到它的影子。

极客之选本次找到了 Palm Pre、Palm Pre 3 以及 HP veer 三款机型。这其中 Palm Pre 因为刷机的原因无法开机了，Palm Pre 3 还能够正常工作，HP veer 则由于没找到磁吸式的充电器无法确定好坏。在这里要特别感谢一下数码圈老炮「筷子」，给本栏目提供产品。

鹅卵石造型 + 滑盖设计 + QWERTY 全键盘

从 Palm Pre 开始，webOS 系列机型都采用了圆润的机身设计，大部分机型也沿用了滑盖设计，这与以往的 Treo 系列有着鲜明的差异。从造型设计就能看出，Palm 希望他们的产品能够让更多消费者心动。或许是因为 Palm 的发音以及圆润的机身，Palm Pre 在国内还有一个外号——「胖梨」，可以说是相当形象了。

Palm Pre 采用了 3.1 英寸的主屏幕，分辨率为 320×480 像素，到了 Palm Pre 3 其屏幕尺寸升级到了 3.6 英寸，分辨率也提升至 480×800 像素，显示效果在当时还是足够出色的。在造型设计上，Pre 系列确实将圆润贯彻到底，除了整体造型，屏幕四周的弧面处理、听筒开孔处的的弧面设计、滑开全键盘之后机身侧面的弧度，还有水滴状的按键都可以用圆润来形容。

Palm Pre 屏幕下方还有一个轨迹球，这也是该系列相当经典的设计之一。从 Palm Pre Plus 开始轨迹球改成了触控式的识别区域，和大部分厂商一样，Palm 也经历了从实体按键到触控式按键的转变，手中这台 Palm Pre 3 也因为采用了触控式按键，机身正面的一体感得到了很大的提升。

正因为圆润的造型和滑盖设计，Palm Pre 系列外观看起来非常像一块鹅卵石，再加上机身背面采用了类肤质涂层，手感表现非常出色。

因为 Palm Pre 3 推出时，Palm 公司已经被惠普收购，所以机身背面的 logo 也因此变成了惠普。另外 Palm Pre 的滑盖设计虽然足够好看，但可靠性却比较差，差的并不是滑轨本身，而是屏幕排线，如果用户的使用强度较大的话，Plam Pre 的排线很容易出问题，这样就会导致整块屏幕更换，维修成本还是相当高的。

和第一代 iPhone 以及 HTC Dream 相比，Palm Pre 的颜值显然更高一些，起码甩了 HTC Dream 好几条街。我相信当时入坑的小伙伴，有不少人都是被它的颜值所征服。

尽管颜值很能打，但 Palm 作为依靠 PDA 起家的公司，依旧保留了 QWERTY 键盘设计，也算是最后一丝的倔强了。因为机身尺寸不算小，又采用的是滑盖设计，给键盘留下了足够的空间，配合滴胶的按键材质，视觉效果以及手感上都有着相当出色的表现。

另外，Palm Pre 还拥有标准和静音模式的物理切换按键，相当商务范儿。在现如今看来这个设计很复古，但其实苹果和一加还在一直坚持着，可见独立的模式切换按键还是有硬需求在的。

在拍照部分，Palm Pre 采用了一颗 300 像素的摄像头，搭配单 LED 闪光灯，可惜的是这颗摄像头并不支持 AF 自动对焦；而到了 Palm Pre 3，摄像头的规格则升级到了 500 万像素，也算是符合时代的进程了。

有好就有坏，Palm Pre 系列把电源键放在了机身的右上角，按键的尺寸也不大，正常握持手机时，这个按键的位置就显得有点「反人类」。另外，类肤质涂层虽然手感表现出色，但时间久了就会变得非常粘腻，甚至是整块脱落，看看这台战损版的 Palm Pre 3 你就明白了。

神奇的「点金石」

在雷军那条微博里，Palm Pre 让他直呼「神奇」的功能就是无线充电，Palm Pre 是全球第一款支持无线充电的手机。这个无线充电底座的名字很有意思叫做「TouchStone」，翻译过来就是「点金石」，这个名字相信有不少小伙伴都听到过。

「点金石」并没有采用 Qi 无线充电标准（WPC 无线充电联盟彼时刚刚成立，并制定了 Qi 标准无线充电协议），直到后来 2012 年，支持 Qi 无线充电标准的诺基亚 Lumia 920 发布，才让这项技术进入了更多人的视野。作为先行者，Palm 确实没必要做到通用，因为在当时还没有其他类似的产品可以使用无线充电这项技术。

需要说明的是，如果想使用无线充电功能，用户还需要专用的机身后盖，也就是带有感应线圈的后盖，这样配合「点金石」才能正常无线充电。「点金石」整个底座设计的很小巧，同样的类肤质涂层 + 磁吸的组合让 Palm Pre 可以轻松的「固定」在无线充电底座上。

「点金石」配套的 USB 充电器输出规格是 5V/1A，再加上当时无线充电技术并没有如今那么强大，以及这项技术本身的热损耗，最后到达手机端的充电效率要远远低于 5W。或许这也是当时并没有太多厂商选择这项技术的原因，既没有整套的解决方案，也没有在用户端提供出色的体验。最后必须要吐槽的是，「点金石」的 Micro USB 接口「藏」的很深，如果不是原装配套线材，有很大几率是无法插入的。

命运多舛的 webOS

Palm Pre 在发布时，webOS 绝对是它最吸睛的部分，这个操作系统基于 Linux 内核，也是 Palm OS 的继任者。webOS 在 UI 设计上绝对是当时最好看的系统，与最初的 iOS 和 Android 相比，webOS 的 UI 界面用赏心悦目来形容一点也不为过。

webOS 的图标采用了当时流行的拟物化设计，在当时它也采用了全局圆角的设计，这让 webOS 在视觉效果以及精致程度上表现得更加优秀。webOS 在流畅度方面也相当给力，再配合上细腻的动效设计，用起来会给人很舒服的感觉。

全手势操作以及卡片式多任务系统可以说是 webOS 的灵魂所在，这两个设计也互相成就了彼此，这在当时绝对是开创性的。用户可以通过上划打开多任务页面，后台的应用将会以卡片的形式横向排列。

如果想在不同应用间切换，直接向左或向右滑动就能进行切换。形成鲜明对比的是，那时 iOS 和 Android 系统还在真假后台的泥潭中挣扎。就像前文中所说，Palm Pre 用来支持手势操作的是实体的轨迹球，手感很独特，与 Android 早期的轨迹球有明显的区别；而在 Palm Pre 3 上，则使用了电容触控式的虚拟按键，伴随着用户的不同手势操作，隐藏式的 LED 灯还会有相对应的光效配合。

令人感叹的是，直到现在全面屏普及开来的今天，iOS 和 Android 系统依旧沿用了这套设计理念。这里补充一个冷知识，webOS 这套交互的设计者 Matias Duarte 之后加盟了谷歌，成为了 Android 的 UI 设计总监。

当然，webOS 并非是完美无缺的，虽然整套系统的理念、审美以及交互系统都足够出色，但无奈的是完成度很低，这和 Android 起初面临的窘境是相同的。因此，对于 webOS 来说，一些看起来是很基础的功能，可能需要用户去打补丁的方式来解决，也正是这个原因让用户群体本就不大的 Palm 品牌，对新手的亲和力更低了不少。

相当具有年代感的 app

在惠普接手 Palm 不久之后，更是放弃了硬件部分的研发，而保留下来的 webOS 也被 LG 整体收购。在我印象里，2014 年 LG 在上海嘉里中心举行了一场全产品线的年度发布会，李敏镐作为代言人也来到了现场，但我更关注的是 LG 在电视产品线上使用了 webOS 系统。直到现在，LG 的电视产品线依旧使用的是 webOS 系统，只不过它已经不再是宣传的重点。

写在最后

极客博物馆栏目的初衷，就是希望能带着大家一起回顾那些经典的电子产品。Palm 这家公司其实早就在我的备选列表里，但因为知名度的关系，国内知道并了解这个品牌的人并不多，因此也迟迟没有动笔，直到雷军在微博上提到了这款机型，才有了这一期栏目。

Palm Pre、Palm Pre 3、Palm veer，这些机型并不是很多人心目中的经典产品，因为它不够大众化，但从搭载 webOS 的 Palm Pre 身上就能看出，这是一家极具创新力的优秀公司。只不过，在转型这个问题上它遇到了和 BlackBerry 一样的窘境。造化弄人，现在 Palm 品牌和 BlackBerry 品牌都属于 TCL 集团，TCL 在去年还「诈尸」般的用 Palm 品牌推出了一款迷你 Android 机型，可没了 webOS 的 Palm，没内味儿了。