微软开窍了！新版 Edge 终于加入 IE 打开模式

自打微软 Edge 从了 Chromium 之后，好评声简直一浪高过一浪。稳定性好，速度高，偶尔还会带来一点小惊喜。但就像其他 Chromium 浏览器一样，新版 Edge 也有一个问题始终绕不过，这就是——如何访问网上银行。

“网银”始终是 Edge 最大的槛

由于种种原因，国内网银系统一直滞后于浏览器发展。尽管 Chromium 已经十分成熟，但很多网银系统，至今只认 IE 不认 Chromium。而以 Chromium 为内核的新版 Edge 浏览器，自然也不例外。

通常的办法是安装一些引擎切换扩展

尽管严格来说，这个问题对于新版 Edge 并不算什么难题。别忘了它的最大优势，就是可以下载数以万计的 Chrome 扩展。而那个非常有名的 “IE Tab”，就是为了这个问题而生。装好 IE Tab 后，只要遇到不兼容的网站，只要按一下这个按钮，就能切换到 IE 打开。

安装扩展后，可以在这里手工切换 IE 内核

But……

这样的解决方案仍然显得有些麻烦！！！

在最新版 Edge Canary 版中，一项新功能终于被加入进来，这就是全新的——IE 打开模式。

最新的 Canary 版 Edge 浏览器加入了 IE 打开模式

启用方法：

1. 下载最新版 Canary 版 Edge 浏览器；

2. 点击 “…”→“设置”→“默认浏览器”；

3. 勾选最右侧新增加的 “允许 Internet Explorer 模式下重新加载网站”复选框，根据提示重启浏览器；

打开这个选项

4. 打开需要切换内核的网站，点击 “…”→“更多工具”→“在 Internet Explorer 模式下重新加载”；

通过更多工具切换 IE 模式

5. 此时 Edge 会自动激活 IE 浏览器，并在 IE 中打开正在浏览的网页。当然这种方式并非我们的习惯，再次回到 Edge，点击 “进入 Internet Explorer 模式”，就能直接在 Edge 中使用 IE 内核进行浏览。这个嘛，就和大家平时熟悉的国产浏览器很接近了；

最终效果，类似于国内双核浏览器

写在最后

总体来说，新版 Edge 的这项功能还是很接地气的，由于是内置功能，无论是资源占用，还是兼容性方面都要比之前的扩展法强很多。不过或许是未开放功能的缘故，整个切换过程略显麻烦，而且首次使用时，还要单独开启一次，无形中增加了用户的使用门槛。但不可否认，这是微软第一次在抄国产浏览器的 “作业”，是否意味着微软正在开始觉醒？我们拭目以待。

下载最新版 Canary 版 Edge 浏览器