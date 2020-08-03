国风、电竞、二次元，ChinaJoy2020 开幕，助力上海建设 “全球电竞之都”

7 月 31 日，第 18 届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy 以下简称 CJ）正式开幕。

自 2003 年首次举办以来，ChinaJoy 从单一游戏产业展览会，逐渐发展到数字娱乐全产业的展览会，积极服务我国数字娱乐产业有序、健康、持续发展。

值得一提的是，在当前全球疫情持续蔓延的严峻条件下，全球大型游戏展中，只有 ChinaJoy 得以如期举办，体现了其背后强大的组织调控能力。

今年 CJ 向普通观众开放的互动娱乐展示区共涵盖 9 个展馆，展出面积达 9 万平方米，汇集近千余款游戏作品和智能娱乐软硬件产品。

展商方面，此次展会涵盖 400 家参展企业，包括腾讯、网易、完美世界、盛趣、巨人、快手、百度、京东、心动、哔哩哔哩、高通、暴雪、育碧、万代南梦宫等公司。从规模上来看，这也是今年目前为止世界范围内规模最大的数字娱乐展会。

记者在对 CJ 实地探访时发现，从会场入口到检票再到场馆内都进行了消杀，安检处也设有体温检测系统，各个场馆内设有众多安保人员时刻提示佩戴口罩。此外，本届展会落实了严格的实名认证方式，游客购票后需刷身份证出示随申码方可进入。这一系列举措也体现了本届展会尤其重视安全防疫工作。

今年 ChinaJoy 有何不同？

记者进入场馆后发现，今年各大展商的舞台和展区和往年相比存在不小的变化。以腾讯为例，今年一改往年遍布全区的游戏体验区，回归了传统的 CJ 舞台风格，以大面积的展区展示给观众。

其中《王者荣耀》和《和平精英》被予以了最大面积的独立展示区，作为腾讯旗下最赚钱的两款手游，“农药”和 “吃鸡”吸引了大批游客驻足。

网易今年也将重心放到了手游上，从《阴阳师》到《率土之滨》《第五人格》等热门手游，网易的展台上也吸引了众多粉丝。

除了 “鹅厂、猪厂”外，今年 B 站展区同样不输传统游戏大厂，本次 B 站本次着重推荐了刚公测不久的《公主连结 Re：Dive》，这款日式手游迅速占据二次元手游流水前几位。而 ChinaJoy 2020 也算这款游戏第一次在大型展会进行公开展示和试玩。

官方还邀请了众多知名 UP 主前来助阵，从展区的多样性来看，B 站几乎顶起了本次展会二次元文化的半边天。

此外，暴雪、盛趣游戏、巨人网络、完美世界、西山居传统游戏厂商的展台同样热度不减。然而如今的 CJ 已远远不限于游戏、二次元动漫等内容，越来越多的跨圈品牌开始关注 CJ，今年天猫强势入局，以最大的展台完美的诠释了什么叫财大气粗，网红饮料品牌元气森林让游客眼前一亮，建设银行也以游戏办卡等活动的形式参与其中……

从往届来看游戏、二次元动漫及衍生品等内容往往是 CJ 的主流，但与往年不同的是，以中国传统文化为主的汉服成为今年 CJ 的一大看点。

展会首次推出了 “洛裳华服 · 赏”活动，穿着不同品牌的汉服模特依次上台展示，让更多年轻人了解当下正时尚的服饰文化。记者走访下来发现，“洛裳华服 · 赏”大型走秀现场的气氛异常热烈，不少观众表示，这可能是整个 CJ 中最具特色的一大展台。

可以看到，作为具有传统中式元素的服装，汉服等多元服饰近来在街头越来越常见，一排排汉服店铺吸引了众多游客前往试装、挑选、购买，原本在小众的汉服产业正在影响着主流审美，并带动了与 “国风”、“古风”相关产业的迅速兴起。

正如上述所言，如今的 CJ 早已不仅限于 “游戏、动漫”等某个关键词，而是发展成为数字娱乐全产业的展览会。

顺网科技 4.45 亿收购上海汉威 左手 ChinaJoy、右手云游戏

据官方介绍，本届 ChinaJoy 的展会主题为：科技 · 引领数字娱乐新浪潮。

对此顺网科技副总裁徐钧在接受蓝鲸财经记者采访时表示，会将大力弘扬优秀的中华传统文化，以 IP 为核心，涵盖游戏、动漫、互联网影视与音乐、网络文学、电子竞技、潮流玩具、智能娱乐软件及硬件等数字娱乐多领域，全景呈现以新科技为动力的数字娱乐产业发展盛况。

2019 年 2 月 19 日，顺网科技发布公告称，将以 4.45 亿元收购 ChinaJoy 主办方上海汉威信恒展览有限公司 49% 的股权。加上此前 2016 年 6 月份收购的 51% 股权，汉威信恒展览成为顺网科技 100% 的全资控股子公司。

而汉威信恒展览旗下最大的 IP 就是 CJ，自此顺网成为 CJ 幕后正真的操盘手。

今年已经是是顺网深度融合 ChinaJoy 的第二年，与去年相比最显著的区别是，顺网科技为 ChinaJoy 插上了云的翅膀，本届 ChinaJoy 设立 ChinaJoy Plus 云展功能，通过云游戏试玩、网络直播 + 短视频、在线观看电竞赛事等多种形式助力展商实现产品推广和品牌曝光效果最大化，同时也让无法亲临现场的玩家们能够线上看尽展会。

作为一家网吧业务起家的科技公司，如今顺网科技不断与 CJ 这一 IP 相融合，依托平台实现商业变现。

ChinaJoy 期间举办上海电竞周 助力上海建设 “全球电竞之都”

在历届 CJ 上，“电竞”始终是关键词。从某种意义上说，ChinaJoy 见证了游戏和电竞 “去污名化”的历程，如今电竞产业正在成为国民经济的重要组成部分。

据 7 月 30 日发布的《2020 年 1 月至 6 月中国游戏产业报告》显示，中国网络游戏用户规模近 6.6 亿人，全国游戏市场实际销售收入 1394.93 亿元，同比增长 22.34%。受新冠肺炎疫情影响，用户娱乐需求被放大，用户规模继续扩大，中国游戏市场发展势头强劲。

作为国内电竞产业起步最早的城市，早在 2017 年，上海就将电竞产业作为区域功能规划产业发展和经济提升的重要引擎之一，并提出打造”全球电竞之都”的产业蓝图。作为行业内的一大盛会，今年的 cj 是否有在这一响应号召上有所布局？

顺网科技副总裁徐钧对蓝鲸财经记者表示，在本届 ChinaJoy 期间，将同期举办 “上海电竞周”活动，全面助推上海打造 “全球电竞之都”的战略，充分彰显上海致力于成为 “全球电竞之都”所展现出的国际性、权威性与多元性。

ChinaJoy 作为全球数字娱乐产业的重要平台之一，将为 “上海电竞周”提供支持，提升 “上海电竞周”的规模和品牌影响力，助力上海打造 “全球电竞之都”体系建设，推动上海文化品牌持续蓬勃发展。

在 “上海电竞周”期间，腾讯、网易、完美世界、哔哩哔哩、顺网科技、盛趣游戏、巨人网络等业界知名企业将在展馆内外举办精彩纷呈的电竞比赛。

此外，在 8 月 1 日的全球电竞大会上，上海市副市长宗明女士正式揭晓 2020 全球总决赛冠亚军赛将在浦东足球场举行，作为该场馆的揭幕赛事。今年，英雄联盟全球总决赛 S10 将全程在上海举行。英雄联盟 S 赛是电竞世界全年最重要的赛事，今年又正值英雄联盟职业赛事 10 周年，此种意义不言而喻。

2017 年底，上海发布 “文创 50 条”，首次明确提出 “加快全球电竞之都”的建设。今年面对疫情影响，上海出台了《全力支持服务本市文化企业疫情防控平稳健康发展的若干政策措施》（简称 “20 条”），对电竞产业提出明确政策导向。

如今的上海已经集聚了全国 80% 以上的电竞企业、俱乐部，超过 40% 的全国电竞赛事在上海举办。从 2017 年颁布的 “文创 50 条”，提出打造全球电竞之都，到今年疫情期间推出的一系列电竞产业扶持措施，上述案例足以证明，上海市政府对电竞产业的重视程度。

从各项政策措施来看，上海对电竞产业的支持已经走在了全国的最前端，建设 “全球电竞之都”的进程将进一步加速。