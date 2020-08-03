腾讯欲花百亿拿下搜狗，搜索市场波澜再起

日前，搜狗宣布，公司董事会已经收到腾讯的私有化要约，该交易一旦完成，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司，届时，搜狗也将从纽交所退市。

腾讯拟以每股 9 美元的价格收购其尚未持有的所有搜狗股份，这一收购价格，较该建议发出前一个交易日的搜狗收盘价溢价约 56.5%。而这一消息使得当天搜狗美股股价暴涨，截至收盘，股价上涨 48% 报收 8.51 美元 / 股，市值净增 10.57 亿美元。

早已是搜狗单一最大股东的腾讯，为何突然发力搜狗私有化？平静许久的搜索市场再起波澜，腾讯又将扮演何种角色？

搜狗上市三年股价跌逾 60%，搜狐放手求盈利

搜狗成立于 2003 年，2010 年从搜狐分拆出来独立运营。

2013 年 9 月，腾讯向搜狗投资 4.48 亿美元，获得搜狗摊薄后 36.5% 的股份，此外，还将旗下的腾讯 SOSO 和其他相关资产并入搜狗。自此，腾讯开始了和搜狗在搜索业务上的牵手。

2017 年，搜狗在美国纽约证券交易所正式挂牌上市，发行价为 13 美元。但此后，搜狗股价一路下行，一度长期徘徊在 5 美元上下的低位，距离曾有最高价 15.5 美元跌逾 60%。

搜狗引以为傲的搜索和输入法业务始终没能让其在资本市场受到与之相匹的青睐。

而搜狗财报显示，其盈利能力也开始面临挑战。

据搜狗 2020 年一季报显示，一季度搜狗营收 17.9 亿元，同比增长 5%。其中，搜索及与搜索相关的收入为 16.58 亿元，占公司总营收比例超过 92%。搜狗其他收入为 1.38 亿元，同比增长 6%，主要是因为智能硬件产品销售收入的增加。非美国通用会计准则下，归属于搜狗公司的净亏损为 3110 万美元。

在营收增长基本停滞的情况下，营业成本却大幅增长，同比增加了近 3300 万美元，导致一季度搜狗毛利润仅为 4026 万美元，同比下滑 40.9%。

而在扣除搜狗公司的业绩后，搜狐净亏损 800 万美元，曾经的财务支撑变成了负累。

彼时，搜狐的营收来源分为三大块，除了搜狐集团，便是畅游和搜狗。对于一直深受亏损之苦的搜狐，畅游和搜狗支撑着其营收。

今年 4 月，畅游宣布完成被搜狐私有化，从美股退市。推进畅游私有化后，追求 “盈利”的搜狐，开始把目光放在了搜狗身上。

根据腾讯的私有化要约建议，搜狗控股股东搜狐的实际控制人张朝阳已同意该交易，其持有搜狗 6.4% 股权以及 0.9% 投票权。

腾讯的私有化邀约成了恰逢时机的一剂强心剂。

据估算，通过出售搜狗股权，搜狐能获得约 12 亿美元的现金。这对于搜狐接下来的 “盈利”布局无疑是一大利好。

而对于搜狗而言，也将获得巨额的现金流。Wind 显示，截止 2019 年末，搜狗普通股发行数量约 3.83 亿，按照腾讯持股情况来计算，此次腾讯收购搜狗或需花费超过 21 亿美元（约合人民币 147 亿元）。

腾讯搜索之心不死，搜索市场将再起波澜

自 2013 年，腾讯将腾讯搜搜及相关资产等打包给搜狗后，其搜索业务基本交由搜狗承担。彼时，尽管腾讯手握最多搜狗股权，但腾讯并未掌握搜狗的控制权。搜狐、腾讯以及搜狗签订了投票权协议，以确保搜狐的控制权和搜狗的相对独立自主权。

2014 年 6 月，搜狗将搜索业务接入微信公众号数据，用户在搜狗搜索结果页可浏览到与查询词相关的微信公众号及全部文章。此后，搜狗搜索全面进驻腾讯的各条产品线，包括 QQ、Qzone、微信、腾讯网、QQ 浏览器和 QQ 网址导航、手机 QQ 浏览器等。

2017 年 5 月，微信搜一搜功能上线。通过微信搜一搜内容可直达朋友圈、公众号、小程序、文章、音乐和表情，此外，搜一搜还可以搜索快手视频内容、京东的商品信息、知乎问答等，几乎相当于一个搜索引擎。

而在此期间，国内搜索市场基本维持着百度占大头，搜狗第二的格局。

根据 statcounter 披露的数据，2019 年中国搜索引擎市场份额中，百度占据了接近 2/3 的份额，市场份额在年末为 67.09%；排名第二的是搜狗，2019 年年末的市场份额为 18.75%。

从细分市场的数据来看，截止 2019 年末，中国 PC 搜索引擎的市场主要是搜狗与百度的竞争，其中百度占据 PC 搜索引擎市场 42.26% 的市场份额，而搜狗也以 40.45% 的成绩紧随其后。在平板电脑和手机搜索引擎市场，百度的市场份额分别占据 92.97% 和 81.19% 的份额，巨头优势较为明显。

而此后，随着字节跳动、阿里等互联网巨头纷纷入局，搜索市场的较量愈发激烈，更多强劲对手的出现无疑对腾讯的搜索梦构成了更大的威胁。

今年 2 月，字节跳动旗下的头条搜索独立上线，搜索结果以今日头条的头条号内容为主，更偏向于内部生态。视频流方面接入 “长视频”西瓜视频、“短视频”抖音和抖音火山版。截至 2019 年 7 月，字节跳动旗下产品全球总日活超过 7 亿，总月活超过 15 亿。

今年 6 月左右，阿里创新业务事业群成立智能搜索业务部，此次业务调整或重点围绕智能搜索 App 夸克展开。根据负责人吴嘉介绍，夸克搜索业务布局结合 “搜索框 + AI 工具”，将在垂直领域打造 “内容 + 服务”的闭环。

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2019 年，搜索服务内容生态布局加快演进。信息流服务基于兴趣的主动推送服务，能够对基于需求的主动搜索服务进行有效补充，帮助搜索引擎完善内容生态布局，缓解 App 间数据壁垒导致的流量获取难题，获得更多的用户和收益。

在此情况下，腾讯砸下重金，将搜狗完全收入麾下的动机似乎有迹可循。

花旗发布报告称，在整合搜狗后，腾讯可以将其搜索引擎完全整合到旗下产品及生态系统中，从而更好地利用搜狗的技术来增强腾讯的搜索能力及增加广告收入的机会。

腾讯一季报显示，微信及 WeChat 合并月活再创新高，达到 12.03 亿。微信生态成了不断增长的巨型流量池。

根据野村研究报告，目前微信已成为中国智能手机用户获取信息的主要渠道，有数以千万计的第三方内容供应商开设公众号，相信未来用户对具有高质量的搜索服务需求会增加。而过去数年，搜狗也致力于与微信合作，此次交易有助腾讯加强其搜索业务的占有率。

有分析认为，对于腾讯而言，手握微信流量和搜狗搜索，未来在搜索服务内容生态的发展将更有想象空间，腾讯与百度、头条等巨头的竞争或将更加激烈。