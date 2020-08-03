DragonFlyBSD 从 FreeBSD 引入 AMD 温度驱动程序

除了部分主板方面的特定问题，DragonFlyBSD 在 AMD Zen 系统上通常都运行得十分正常。现在，它从 FreeBSD 引入了一些新的驱动，整体运行情况有了更好的改善。

从 FreeBSD 引入的部分驱动中，amdtemp 驱动尤其值得关注。此驱动支持对 AMD 0Fh, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 和 17h 系列处理器的温度进行监控。其中对 AMD Family 17h 的支持涵盖了 Zen 1 以及 Zen 2，包括 Threadripper 和 EPYC 等。

除此之外还有 amdsmn 驱动。此驱动用于在 AMD Zen 系统上支持 AMD 系统管理网络（System Management Network，SMN）。

DragonFlyBSD 团队引入这些驱动后，对它们的代码进行了小幅度改进，目前这些驱动程序位于 DragonFlyBSD 代码树中。

与许多 BSD / Linux 社区一样，DragonFlyBSD 项目负责人 Matthew Dillon 对 AMD Zen 2 产品有着深刻的印象，或许这也是 DragonFlyBSD 项目持续优化在 AMD 上运行体验的原因。