埃及官员喊话马斯克：金字塔不是外星人建造的，自己来看

IT之家 8 月 3 日消息 特斯拉 CEO 马斯克上周在推特发文声称金字塔是由外星人建造的，之后埃及的一位政府高官做出回应，邀请埃隆 - 马斯克亲自去看吉萨大金字塔。

埃及国际合作部部长 Rania al-Mashat 亲自邀请马斯克前往埃及，亲眼目睹金字塔，了解其历史。Al-Mashat 在推特上写道：“我非常钦佩您的工作。我邀请您与 Space X 一起探索关于金字塔如何建造的著作，也去看看金字塔建造者的坟墓。”“马斯克先生，我们在等你。”她补充道。

不过，马斯克后来在推特后面又附上了 BBC 的一篇文章链接，详细介绍了古代金字塔建造者的生活，他写道：“BBC 的这篇文章为金字塔的建造提供了一个合理的总结。”

但他的推特还是引发了埃及不止一位公众人物的发声。据 BBC 报道，负责发现吉萨金字塔建造者陵墓的埃及考古学家扎希 - 哈瓦斯说，马斯克的说法是 “完全的幻觉”：“我发现了金字塔建造者的陵墓，这些陵墓告诉大家，金字塔的建造者是埃及人，并且他们并不是奴隶。”

IT之家了解到，吉萨大金字塔是金字塔中最古老的一座，它高达 137 米，至今仍基本保持完好。外星人建造金字塔的观点是毫无根据的“远古外星人理论”的一部分，该理论声称史前时代有智慧的外星生物访问地球，并建造了著名的金字塔。