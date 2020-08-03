老年代步车？中国品牌康迪在美推出两款新能源汽车：约 9 万元起

IT之家 8 月 3 日消息 中国品牌康迪在美国推出了两款新能源汽车——K23 和 K27，在当地的售价分别为 22499 美元（折合人民币约为 15.69 万元）和 12999 美元（折合人民币约为 9 万元），并计划在今年第四季度开始交付。

据悉，这两款汽车将由康迪车业的全资子公司 Kandi America（即 SC Autosports, LLC）负责销售，扣除联邦税收抵免后，K27 车型的定价为 12,999 美元，这是一款紧凑型汽车，这款车型配备 17.69 千瓦时锂电池，续航里程可达 160 公里，最高时速为 101km/h。

对于需要后备箱空间更大的大型汽车的人来说，可选择 K23 车型。扣除联邦税收抵免后，K23 的售价为 22,499 美元，配备 41.4 千瓦时三元聚合物锂电池，续航里程超过 290 公里，最高速度为 112km/h。

IT之家了解到，康迪电动汽车集团注册资本为人民币 10 亿元，由上海华普国润汽车有限公司（为吉利汽车控股有限公司子公司）与浙江康迪车业有限公司（为康迪科技集团子公司）按各拥有 50% 股份投资组建，主要从事纯电动汽车的投资、研发、生产、营销等相关业务。