微信公布朋友圈 7 月十大谣言：包括 “口罩里面的 5G 天线导致脑癌”

8 月 3 日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。日前，微信官方对外公布了七月朋友圈十大谣言，包括转账超 10 万元将被严查、口罩里面的 5G 天线导致脑癌等。



日前，网传：“转账超 10 万将被严查”，甚至有说法称 “就算给妈妈转钱，也不要一次转 10 万元以上”。对此，官方辟谣称，该信息是对大额现金试点政策的误读。实际上，个人客户只要依规履行登记义务，其存取行为及个人隐私受充分保护，正常的转账业务不会受到影响。

同时，前段时间，国外社交媒体流传一则信息：“一次性口罩中用来压住鼻子的金属条是 5G 天线，可跟踪并控制民众，会致脑癌。”对此，人民日报海外版方面表示，口罩不仅不含 5G 天线，而且无法下载任何东西或打电话。口罩的唯一好处就是保护使用者和他人免受病毒的传播。

除了上述谣言之外，南方洪涝系太阳活动引起、某考生的准考证 / 录取通知书丢了、三峡大坝已经变形，马上就要溃坝了、假冒政府人员发放含迷药口罩，实为入户抢劫、7 月 20 日起全国高速再次免费、京津冀迎特大暴雨、西湖水没过堤岸以及乌鲁木齐新疫情是由哈萨克斯坦引入等也成为 7 月备受关注的谣言。