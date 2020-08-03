网易云音乐和抖音宣布达成合作

8 月 3 日上午消息，8 月 3 日，网易云音乐和抖音正式宣布达成合作，共同致力于 “音乐 + 短视频”内容生态建设，助力华语音乐繁荣发展。

网易云音乐和抖音将各自发挥在线音乐平台和短视频平台的优势资源，助力音乐人和优秀作品在双平台获得加倍传播效应，以 “音乐 + 短视频”的宣发新势能，为用户带来更加丰富的娱乐体验。

网易云音乐从 “音乐社区”切入，依托个性化推荐、歌单、乐评、Mlog 等产品特色，为用户提供极致的音乐体验。在原创音乐方面，通过 “石头计划”“云梯计划”等长期扶持计划，网易云音乐为原创音乐人提供了更广阔的发展平台，推动中国原创音乐持续前进。

抖音拥有大量优质美好的短视频内容，配合平台活跃的 UGC 生态，让歌曲借助短视频形式从听音乐消费变为看音乐消费，可视化音乐作品促成了平台上的快速传播，成就了其迅速出圈的结果。在这之外，新推出的 “抖音音乐人亿元补贴计划”试行两个月让超过 80% 的签约音乐人获得音乐补贴收入，在帮助优秀的音乐人和音乐作品被看见的同时，也反哺音乐产业的内容生产环节，助推中国原创音乐发展。

接下来，网易云音乐和抖音将围绕音乐人扶持、音乐宣发、音乐版权、音乐 IP 等方面进行更多创新探索，引领 “音乐 + 短视频”内容生态建设，联合打造多样化的音乐内容，助推优秀音乐人走向大众，助力华语原创音乐更加繁荣。